L’équinoxe printanier

L’équinoxe du printemps se fait bel et bien sentir sur Montréal. Le temps des sucres est arrivé et le goût de sortir se fait ressentir. Alors, les sorties printanières débutent par une visite à une cabane à sucre urbaine et se poursuit au grand bal des adultes pour les enfants et se termine par la dégustation d’un bon vin au goût du soleil au confort de chez soi!

MANGER : Cabane à sucre urbaine pour les mordus du 514

Photo courtoisie

Si comme moi, vous trouvez la cabane à sucre en campagne trop loin de la ville, j’ai la solution pour vous! En effet, le restaurant Le Richmond situé en plein cœur de Griffintown, et son fameux brunch à l’érable sont de retour! Psssssstttt... et pour vous y rendre, cela ne nécessite qu’une petite ride en métro! Le menu cabane à sucre offert seulement les week-ends, jusqu’au 31 mars prochain, est composé de quatre services. Vous y trouverez bien sûr des plats traditionnels du temps des sucres, mais aussi des plats d’influence italienne. Pour débuter, on nous propose la délicieuse et réconfortante soupe aux pois verts revisitée avec de la menthe. Puis, pour poursuivre sur des plateaux à partager, on nous sert une Mozzarella Di Bufala garnie de sirop d’érable, accompagnée d’une tartelette de boudin et de salade de fenouil et porchetta. Au troisième service, j’ai adoré les crêpes de carottes et de patates douces avec sirop d’érable, garnies de crème sûre aux fines herbes, œufs pochés et sauce béarnaise. On y sert aussi du bon bacon épais et gras, assaisonné de cannelle, d’anis étoilé et d’érable. Cela m’a franchement plu. Pour terminer, la brouillade de œufs aux champignons et les côtes de bœuf braisées avec légumes du moments et pommes de terre rissolées, vous feront déboutonner votre pantalon! Pour les guerriers du sucre, vous serez comblés par le pouding chômeur aux pommes avec coulis à l’érable et mousse mascarpone. (45$ pour les adultes et 25$ pour les enfants- 377 rue Richmond, Montréal)

SORTIR : 18 ans pour le Bal Sainte-Justine!

Photo courtoisie

Qui dit arrivé du printemps, dit aussi, le convoité Bal Sainte-Justine! C’est à la Gare Windsor que plus de 1200 jeunes professionnels se réuniront demain soir pour la 18e édition de cette soirée caritative haute en couleur! J’adore ce bal, car c’est enfin l’occasion de serrer nos grosses bottes et d’enfiler jolies robes et tuxedos pour réseauter et danser sous les rythmes de DJ Abeille, jusqu’aux petites heures du matin. Des invités de marque seront de la fête, tels que l’animateur Francisco Randez, le parrain du Bal et des ambassadeurs vedettes comme les comédiennes Anne-Elisabeth Bossé et Bianca Gervais ou encore l’animateur Patrick. Faites vite! Il ne reste que quelques billets et n’oubliez pas de vous mettre sur votre 31! À noter que les profits de l’événement iront à la Fondation CHU Sainte-Justine pour les enfants malades. (Pour les billets fondationstejustine.org - 1100 Avenue-des-Canadiens, Montréal)

BOIRE : Sauvignon blanc en vedette

Photo courtoisie

Vous aies-je déjà dit que j’aimais le vin? Partager mes découvertes sur le vin est une réelle passion et pour célébrer enfin la fin de l’hiver (malgré les 20 centimètres annoncés), je vous propose le Sauvignon blanc Pouilly Fumé 2017, qui nous vient de la France. Au nez, on y retrouve des effluves d’agrumes et de rhubarbe, mais aussi un fond épicé de gingembre et de poivre vert. En bouche, ce jus délicat est dense et laisse place aux arômes de citron, des zestes de pamplemousse et des fruits exotiques fins. C’est une bouteille qui accompagne parfaitement les poissons en sauce, un poulet grillé ou encore un cheddar vieilli. C’est un vin superbe à servir également en apéritif. C’est bon sans bon sang! (25,60$ à la SAQ)