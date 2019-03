Les coups de cœur de Mariloup Wolfe

Le grand public a d’abord connu Mariloup Wolfe grâce à ses nombreux rôles au petit écran, mais c’est aussi comme réalisatrice qu’elle poursuit une brillante carrière dans le cinéma québécois. Après son premier long métrage Les pieds dans le vide, elle présentera son deuxième film Jouliks à l’automne prochain. Ce week-end, elle sera porte-parole du Salon de l’apprentissage et invite petits et grands à cet événement axé sur l’éducation. D’origine montréalaise, elle nous présente ses nombreuses adresses coups de cœur en ville.

Le restaurant préféré ?

Oh j’en ai plusieurs, dépendamment du type de cuisine. Je commence par le Damas, spécialisé en gastronomie syrienne. Il est rare de pouvoir y avoir une place et la réservation est difficile, mais c’est vraiment bon. Pour de la bouffe éthiopienne, Le Nil Bleu est un endroit que j’aime. On y mange avec nos doigts ! Pour les sushis, j’opte pour le Sushi Momo Végétalien, situé sur la rue Saint-Denis. Je dois aussi nommer le Ichigo Ichie Izakaya sur Rachel. C’est sans prétention et l’ambiance est vraiment le fun. Il y a également le Club Chasse et Pêche pour les occasions spéciales.

L’endroit où prendre un verre entre filles ?

Photo Instagram @leroyal_mtl

Je vais souvent au Rouge Gorge et au Royal. C’est à proximité de chez moi et c’est parfait pour y aller à pied ! Au Royal, c’est un petit bar situé juste en dessous du Rouge Gorge et c’est très chaleureux comme endroit. C’est souterrain et caché. Tu peux même y danser. Il y a aussi le Bar Henrietta et le Bar le Majestique que j’aime beaucoup.

L’activité préférée ?

Photo Instagram @botabotamtl

Je vais beaucoup au cinéma avec mes enfants. Avec eux, j’aime aussi jouer au laser. C’est important pour moi de passer le plus de temps avec mes enfants, lorsque je ne suis pas au travail. Sinon, je dois dire que je suis abonnée à deux spas. Le premier est le Polar Bear’s Club, comme j’habitais dans les Laurentides, et le deuxième au Bota Bota à Montréal. Je peux m’arrêter durant deux heures et rester dans un sauna sec et faire la sieste. C’est mon moment de détente juste pour moi. Sinon, j’adore voyager outre-mer ; c’est ma plus grande passion.

Une adresse secrète à découvrir ?

Photo Instagram @soloechantillons

J’aime bien la petite boutique Solo sur la rue Laurier. On y trouve que des échantillons. Chaque morceau est unique, car il n’y a qu’un seul exemplaire. Sinon, je vais nommer la Pâtisserie Rhubarbe pour leur cake aux pistaches. J’en raffole. Finalement, il y a le café Loup Bleu, situé sur la rue Marianne. Le propriétaire est l’un de mes amis. C’est mon fils en fait, qui en a un peu décidé du nom. Il y a un coin pour enfants, où j’ai donné des anciens jouets de mes enfants.

L’événement culturel le plus couru ?

Photo Caroline Perron Photographe

Je suis porte-parole depuis deux ans du Salon de l’apprentissage et je dois dire que c’est un événement hyper réussi. L’an dernier, on s’attendait à 3000 personnes et finalement il y en a eu 7000. Ce week-end, ce sera un super salon ! C’est gratuit et accessible à tous. On est tous touchés de près ou de loin par l’éducation des enfants, que l’on soit parent ou encore un éducateur. Il y aura beaucoup de conférences, des ateliers, comme l’initiation à lecture, des spécialistes sur place pour parler de TDAH, par exemple ou encore des kiosques sur les écoles privées versus les écoles publiques. Le salon est immense ; il fait 42 000 pieds carrés. Tous les services québécois sont au même endroit !

Un mot pour décrire Montréal ?

Effervescente. Je la vois en ce moment abîmée malheureusement avec les chantiers, les façades à louer, les cônes orange, les nids-de-poule et les détours. Elle a besoin d’amour !