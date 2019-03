Les héroïnes ont la cote

Les écrans n’appartiennent plus uniquement aux Batman, Superman et Spiderman de ce monde. Dans la foulée du succès de Capitaine Marvel, les héroïnes s’apprêtent à prendre d’assaut les cinémas de la province (et du monde entier). Voici cinq films mettant en vedette des superhéros féminins attendus dans nos salles au cours des prochains mois.

Birds of Prey

Photo courtoisie Harley Quinn n’a plus besoin du Joker et s’apprête à voler de ses propres ailes avec Birds of Prey. L’antihéroïne, personnifiée en chair et en os par Margot Robbie, s’entourera bientôt d’un escadron 100 % féminin (composé de Black Canary, Huntress et Renee Montoya) afin de sauver une jeune femme des griffes d’un criminel semant la terreur dans les rues de Gotham.

► Sortie : 7 février 2020