Mode : 10 tendances phares du printemps

De New York à Paris en passant par Londres et Milan, les créateurs ont misé sur les couleurs pop et les imprimés pour leur collection printemps-été. Tour d’horizon des tendances à adopter pour être dans le ton cette saison!

À voir aussi: Beauté : 10 tendances phares du printemps

1. Le jaune

La nuance vedette du printemps rayonne sous toutes ses déclinaisons. Pour un maximum de style, misez sur le tailleur pantalon. Vous êtes plutôt du type noir et blanc? Optez pour un accessoire vitaminé qui s’agence à l’ensemble de vos looks!

Max Mara

Photo : Max Mara

2. Les franges

Dans un esprit bohème, les franges parent le bas d’une robe, les manches d’une veste ou la sangle d’un sac. Adoptez cette jolie touche estivale en mettant l’accent sur le blanc et les tons de terre. Du côté des matières, jetez votre dévolu sur les pièces en cuir et en suède.

Longchamp

Photo : Longchamp

3. Le denim

Le jean javellisé et le modèle patchwork, tous deux populaires dans les années 1980, triomphent à nouveau. Si pour vous, l’élégance a priorité, mariez un pantalon cargo à un bustier argenté ou une veste à une robe satinée. Mais pour un look à tout casser, osez le denim de la tête aux pieds!

Missoni

Photo : vogue.com (Missoni)

4. Les coupes asymétriques

Dévoilée l’été dernier, l’épaule n’est pas près de se rhabiller! Cette saison, expérimentez avec les bretelles et les manches afin de mettre en valeur votre joli teint hâlé. Les coupes asymétriques vous offrent une multitude de possibilités.

Brandon Maxwell

Photo : Brandon Maxwell

5. Les imprimés animaliers

Le léopard, le serpent, le tigre et le zèbre ont mené une rude bataille afin de se partager le territoire en prévision des beaux jours. Nul besoin de réserver un safari pour afficher votre côté sauvage. Adoptez sans plus tarder la jupe à plis, la longue veste ou la mule colorée!

Blumarine

Photo : Blumarine

6. Le trench-coat

La maison Burberry s’est fait un point d’honneur de célébrer l’élégance du trench-coat en le revisitant légèrement. Notez que le beige occupe toujours sa place au premier rang, mais amusez-vous avec les matières et les volants!

Burberry

Photo : vogue.com (Burberry)

7. L’effet de transparence

Le romantisme étant à son apogée à l’arrivée du printemps, le tulle et la dentelle en profitent pour prendre les devants. La robe longue et le chemisier représentent de bons investissements à condition de les choisir dans des teintes neutres ou pastel.

Dion Lee

Photo : Dion Lee

8. Les plis

La jupe longueur midi demeure la pièce de prédilection, mais les plis s’immiscent également sur une sélection de hauts et de robes. Misez sur les matières satinées et n’hésitez pas à combiner ce détail stylé à un imprimé floral ou à un motif foulard!

Ermanno Scervino

Photo : Ermanno Scervino

9. Les rayures

Qu’elles s’affichent à la verticale, à l’horizontale ou en diagonale, les rayures jouent la carte de la créativité et flirtent avec le monde des arts. Osez multiplier les trajectoires et sortez de votre zone de confort en associant les classiques bandes noires et blanches à une nuance pimpante!

Tory Burch

Photo : Tory Burch

10. Le blazer

La veste de la saison? Il suffit de la voler dans la garde-robe des hommes! Avec ses épaules surdimensionnées, venez balancer les proportions en l’agençant à un haut ajusté et des escarpins à talons hauts.

Tibi

Photos: vogue.com (Tibi)