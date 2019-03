Montréal attaque

Si Montréal avait de belles rues bien pavées et offrant de belles places de stationnement, j’dis pas. Mais, dans les conditions actuelles – et ça n’a pas l’air de vouloir changer –, comment la Ville de Montréal peut-elle se permettre d’augmenter d’au moins 25 % le prix de ses contraventions de stationnement ?

Certaines infractions passeront de 150 $ à plus de 300 $. Je pense que vous faites quelque chose plus haut que le trou.

En connaissez-vous beaucoup des gens qui s’octroient comme ça, tout bonnement, une hausse de revenus de 25 % (au moins) ?

Ces dirigeants ou fonctionnaires qui décident de ces majorations gagnent tous plus de 80 000 $ par année et ne réalisent pas l’impact d’une amende dans une famille qui vit avec 40 000 $ par année.

Commencez par donner de la qualité et de l’espace dans cette ville cul par-dessus tête avant de charger le gros prix.

UN PEU D’AIR

Dans plusieurs secteurs névralgiques, on n’a souvent pas le choix de contrevenir aux règlements parce que le nombre de places disponibles est insuffisant.

On ne pense pas toujours aux personnes à mobilité réduite qui ne peuvent marcher sur une longue distance.

C’est bizarre, avec tous ces travaux, ces changements d’itinéraires soudains et pas toujours logiques, ces retards d’exécution, on se serait attendu, au contraire, à un adoucissement, à une certaine forme de compassion pour les automobilistes qui, surtout depuis cinq ans, sont les plus maltraités de la ville. Non, on fesse sur le clou et on écrase le citron.

Calmez-vous le pompon.

« Profitez de ce beau budget et amusez-vous, c’est ma tournée... » (Le ministre Running Bill Morneau)

J’ai pogné un doré et trois perchaudes dans un nid-de-poule sur Papineau, hier.

« Boss, je peux pas rentrer ce matin, je me suis fracturé la motivation. »

L’expérience, c’est quelque chose que tu acquiers tout de suite après en avoir eu besoin.

Est-ce que ça se peut un gouvernement qui nous aime ?