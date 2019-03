Oh que j’en ai marre des régimes!

J’ai 45 ans, je suis entrée de plain-pied dans la préménopause et je prends de plus en plus mal le fait qu’année après année, je prends quelques livres de plus, des livres que je suis incapable de perdre ensuite, si je ne m’astreins pas à suivre un régime draconien. Mais quand je suis ce régime draconien, comme je viens de le faire cette année après les Fêtes, dès que j’arrête, ce qui m’est arrivé il y a deux semaines, je reprends les livres perdues.

Pourquoi ça fonctionnait quand j’étais plus jeune et que ça ne marche plus ? Ça me décourage tellement de voir mes efforts sabotés en si peu de temps, que c’est comme si ça me donnait l’envie de manger encore plus. Au secours !

Anonyme

Les changements hormonaux vécus par les femmes en pré ou en ménopause favorisent la prise de poids, même en mangeant exactement comme avant. N’oubliez pas non plus qu’il n’y a rien de pire que les régimes drastiques pour favoriser ensuite les reprises de poids. De plus, le corps habitué à se voir privé subitement de ce dont il a besoin stocke encore plus les graisses. Pourquoi ne pas consulter une nutritionniste (diététiste) pour apprendre à adapter votre alimentation de façon saine et durable ?