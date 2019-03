Place du Canada: le monument de John A. Macdonald encore vandalisé

MONTRÉAL – Pour la sixième fois au cours des deux dernières années, le monument de l’ancien premier ministre du Canada John A. Macdonald a été vandalisé, au centre-ville de Montréal.

De la peinture orange a été lancée sur le socle et sur la statue, qui trône à la Place du Canada, en bordure du boulevard René Lévesque Ouest.

L’action a été revendiquée une fois de plus par le groupe #MacdonaldMustFall, qui exige que le monument soit «retiré de l’espace public».

Cet acte de vandalisme a été commis en marge de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale.

Dans un communiqué, le groupe #MacdonaldMustFall accuse l’ancien premier ministre canadien d’avoir été «un suprémaciste blanc» qui «a directement contribué au génocide des peuples autochtones avec la création du système brutal des pensionnats ainsi que d’autres mesures destinées à détruire les cultures et les traditions autochtones».

«Les statues de Macdonald devraient être retirées de l’espace public, écrit le groupe dans son communiqué. En tant qu’artefacts historiques, elles devraient être entreposées là où elles appartiennent soit dans les archives ou les musées. L’espace public devrait plutôt célébrer les luttes collectives pour la justice et la libération et non pas la suprématie blanche et le génocide.»

John Alexander Macdonald a été premier ministre du Canada de 1867 à 1873 et de 1878 à 1891.

Il est mort en 1891, à l’âge de 76 ans.

Le monument érigé à sa mémoire avait également été vandalisé en novembre 2017, ainsi qu’en juin, août, octobre et décembre 2018.

Des cols bleus de la Ville de Montréal devaient se rendre sur place jeudi afin de nettoyer la statue et son socle.

Aucune arrestation n’a été effectuée dans ce dossier.