Pourquoi suis-je incapable de m’attacher à une femme?

Je suis un homme de 45 ans. J’ai eu une enfance difficile dans une famille à problèmes. Dès ma naissance, je fus remis à ma grand-mère pour soulager ma mère dépressive. Sauf le temps d’un bref retour à la maison vers 5 ans, j’étais tellement de trop que mes placements ont commencé. D’abord chez une tante qui avait un garçon de mon âge, avant qu’elle ne se lasse et me place en foyer, avec l’accord de mes parents, dès l’âge de 7 ans. Je fus ensuite ballotté de foyer en foyer jusqu’à 18 ans, âge de la grande liberté.

Je n’ai jamais eu de vraie famille puisqu’avec mes frères et sœurs, comme on ne se voyait jamais, on ne se connaissait pas. Débrouillard de nature, après avoir terminé mes études en mécanique automobile, je fus engagé chez un concessionnaire automobile où j’ai vite gravi les échelons pour devenir gérant de la place. On aurait dit que le fait d’avoir été rejeté toute mon enfance me donnait envie de prouver à tout le monde que j’étais quelqu’un.

Mes talents en mécanique m’ont fait décrocher des jobs inouïs et bien payés un peu partout au Canada. Mais malgré ça, je n’ai jamais réussi à former un couple avec une femme. Je rêverais de fonder une famille, mais j’en suis incapable. Dès que ça marche, je me sauve, comme si le bonheur, c’était pas pour moi.

J’aimerais moi aussi avoir ma maison avec une femme et des enfants qui m’attendent le soir, mais je désespère que ça m’arrive un jour. Même si je suis pas du genre moumoune, je pense de plus en plus à consulter. Mais où, puisque je ne vis pas dans un grand centre ? Pensez-vous que ça m’aiderait à me laisser aller au bonheur ?

Anonyme

Si ça ne vous aide pas à aller vers le bonheur, ça risque certainement de vous aider à régler le syndrome de l’abandon dont vous me semblez souffrir. Bien des gens qui comme vous ont été abandonnés en bas âge sont incapables de s’attacher à quelqu’un de peur d’être abandonnés ensuite. Alors ils partent avant qu’on les abandonne. Vous avez du mal à vous attacher, car vous êtes certain que ça ne durera pas. Sachez aussi qu’il est possible de suivre une psychothérapie à distance au Québec. Plusieurs cliniques offrent des services sur internet. En vous adressant au CLSC ou au CIUSSS de votre coin, ou encore à l’Ordre des psychologues du Québec, on pourra vous donner des références.