Rappel de pyjamas pour enfants

OTTAWA – Toys"R"Us procède au rappel de six modèles de pyjamas de la marque Koala Baby, car ils ne répondent pas aux normes d'inflammabilité de la loi canadienne relatives aux vêtements de nuit pour enfant.

«Lorsqu'ils sont amples, les vêtements de nuit pour enfants peuvent plus facilement entrer en contact avec une source d'inflammation, comme un élément de cuisinière, une bougie ou une allumette, que s'ils sont ajustés. S'ils s'enflamment, ils brûlent rapidement, et l'enfant peut subir des brûlures graves et étendues», a indiqué Santé Canada dans un communiqué.

Les dormeuses visées par le rappel sont faites à 100 % de coton et ont été vendues par paquets de deux avec un animal représenté sur chaque vêtement.



Le numéro du fabricant commence par 3557 et le code dateur se termine en 2017. Ces éléments se trouvent sur l’étiquette cousue à l’intérieur des pyjamas.

Sont concernées:

-dormeuses «Renard», numéro de référence 304910 - numéro du fabricant 355760N - CUP 190587043139;

-dormeuses «Zébre», numéro de référence 304913 - numéro du fabricant 355760N– CUP 190587043146;

-dormeuses «Ours», numéro de référence 304916 - numéro du fabricant 355761N– CUP 190587043153;

-dormeuses «Dinosaure», numéro de référence 304918- numéro du fabricant 355762N – CUP 190587043160;

-dormeuses «Mouton», numéro de référence 304924- numéro du fabricant 355763N– CUP 190587043177;

-dormeuses «Ours» numéro de référence 304945 - numéro du fabricant 355763N – CUP 190587043184;

Environ 82 314 de ces dormeuses ont été vendues au Canada, entre juin 2017 et mars 2019.



«En date du 20 mars 2019, aucun incident ni blessure lié à l'utilisation de ce produit n'a été signalé à l'entreprise au Canada», a précisé Santé Canada.

Les consommateurs qui ont acheté ces habits doivent cesser de les utiliser et peuvent les retourner au magasin Toys"R"Us Canada pour obtenir un remboursement.