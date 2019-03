Rory McIlroy jouera à l’Omnium canadien

Gagnant du récent Championnat des joueurs, le Nord-Irlandais Rory McIlroy a confirmé jeudi sa participation au prochain Omnium canadien qui aura lieu du 6 au 9 juin, au club de golf Hamilton.

«Les championnats nationaux sont toujours spéciaux et je ne peux pas être plus excité de participer à l’Omnium du Canada RBC. On se voit bientôt», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

L’ancien numéro 1 mondial a grimpé de quelques échelons au classement international grâce à son triomphe de dimanche à Pontevedra Beach, en Floride. Détenteur de 15 titres en carrière au sein du circuit de la PGA, il occupe la quatrième place de la hiérarchie du golf.

Par ailleurs, d’autres noms importants de ce sport pourraient annoncer leur présence en Ontario au cours des prochains jours. Le tournoi se déroulera une semaine avant l’Omnium des États-Unis et un arrêt en sol canadien serait pour plusieurs une bonne préparation pour le majeur qui aura lieu à Pebble Beach, en Californie.