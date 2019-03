Ski de fond: tout est en place pour les Finales de la Coupe du monde à Québec

Les athlètes de l’équipe canadienne de ski de fond, les organisateurs et les nombreux partenaires étaient réunis jeudi au Manège militaire de Québec pour lancer officiellement les activités des Finales de la Coupe du monde de ski de fond qui auront lieu ce week-end à Québec.

L’événement qui accueillera plus de 175 athlètes internationaux se tiendra dans la Vieille Capitale pour la quatrième fois depuis 2012. Selon le président de Gestev, entreprise qui organise la compétition, la Ville de Québec a tout pour devenir un incontournable du circuit mondial de ski de fond.

Photo courtoisie André-Olivier Lyra

«Les courses de distance en classique présentées en milieu urbain sont très rares et nous avons la chance ici à Québec d’avoir les aménagements en place et les ressources nécessaires pour assurer la tenue de cette compétition élite», a indiqué Patrice Drouin dans un communiqué.

Photo Jean-François Desgagnés

«Avec la qualité des installations et l’appréciation marquée des athlètes envers le site, on peut donc désormais dire que Québec est l’épreuve incontournable de la saison», a-t-il ajouté. «Comme nous souhaitons garder ce niveau d’excellence, quelques améliorations mineures ont été apportées aux parcours et une nouvelle épreuve pour les athlètes juniors s’est ajoutée cette année.»

Photo Jean-François Desgagnés

Les activités se mettront en branle avec un sprint style libre. Samedi, les hommes et les femmes se livreront une course de style libre sur respectivement 15 et 10 km. Finalement, les athlètes termineront avec une poursuite style libre de 10 km pour les dames et de 15 km pour les messieurs.