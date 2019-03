Bravo à ma collègue Sophie Durocher qui a décrié Destination Beauce qui lançait un événement appelé L’Érable Week ! L’organisme a aussitôt retrouvé ses esprits et l’a rebaptisé Semaine de l’Érable. Il reste, hélas, l’imbuvable Poutine Week et le ridicule Gib Fest, le nouveau nom anglais du Festival de la gibelotte de Sorel !

Saviez-vous qu’hier, c’était le « Francophonie Day » ? Et que mars est le « Francophonie Month » ? Je blague, mais sachez pourtant qu’à un sommet de la Francophonie à Lyon (dont le slogan est Only Lyon), les délégués étaient accueillis par une affiche géante disant Welcome !

Dans ce journal, pour ce jour de la Francophonie, l’historien Gilles Laporte signait un texte optimiste au sujet de notre langue. Il rappelait que la croissance démographique de l’Afrique pourrait propulser le français comme la langue la plus parlée du monde, devant le mandarin et l’anglais, vers 2050. Voilà un portrait totalement ignoré par nos dadais « franglicisants ».

Golden Mile

Je me réjouissais récemment d’apprendre que les food trucks ne viendront plus américaniser nos rues lorsque j’ai aperçu une publicité de la radio francophone de Montréal qui disait en grosses lettres : « Life is a highway ! » (du titre de la chanson de Tom Cochrane) en se targuant d’être la station préférée des camionneurs.

Je suis allé manger un morceau à la boutique/café Abe & Mary’s sur la rue de la Montagne, dans le Golden Mile. On m’y a dit : Hi-Bonjour ! Un menu en anglais m’attendait sur la table. Le personnel jacassait en anglais. Évidemment, la musique était anglo-américaine (comme partout ailleurs). La télévision diffusait CNN. Le seul mot français visible était sur la pancarte « Sortie » au-dessus de la porte.

Déclaration

Notre ministre responsable de la loi 101 et de l’affichage, Nathalie Roy, se rend-elle compte que Montréal est de retour dans les années 1960 ?

Qui arrêtera notre suicide linguistique ? N’est-il pas temps que l’actuel gouvernement dénonce les quelque-chose-week ou quelque-chose-fest ? Même les libéraux ont eu le bon sens de dire non au Bonjour-Hi.