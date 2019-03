Un budget révélateur

Le gouvernement du Québec a le beau jeu présentement dans la chicane qui l’oppose au gouvernement fédéral dans le dossier du financement du projet de transport structurant (tramway-trambus) de Québec. Il critique le fédéral, et clame que l’argent disponible n’est jamais suffisant.

Le ministre fédéral et député de Québec, Jean-Yves Duclos, a reproché hier au gouvernement Legault « de chercher un problème à chaque solution que lui propose le gouvernement » Trudeau.

« J’ai toujours eu confiance, mais là je commence à me poser davantage de questions que [le tramway] c’était aussi la priorité du nouveau gouvernement du Québec. »

M. Duclos va même plus loin, se questionnant à savoir si la région de Québec représente vraiment une priorité pour le premier ministre du Québec.

Il pense notamment au dossier du pont de Québec, qui n’a jamais été aussi proche d’une entente, et qui n’impliquerait pour le gouvernement du Québec que quelques millions de dollars par année, pendant 25 ans.

Occasion en or

Pour son collègue Joël Lightbound, député fédéral de Louis-Hébert, le gouvernement du Québec a de toute évidence « une occasion en or » pour boucler le financement du tramway, avec les 500 M$ supplémentaires provenant de la taxe sur l’essence.

On pourrait compléter le montage en pigeant aussi dans le Fonds pour les infrastructures vertes et dans le programme destiné aux infrastructures de transport en commun.

Depuis des semaines, le gouvernement caquiste prétend qu’il ne veut pas financer le tramway à même le Fonds pour les infrastructures vertes, comme l’ont fait Edmonton et Ottawa pour leurs projets de transport structurant.

Quoi qu’il en soit, on verra aujourd’hui si le gouvernement du Québec est réellement déterminé à faire en sorte que Québec cesse d’être la seule ville de 500 000 habitants et plus au Canada à ne pas être dotée d’un système de transport structurant.