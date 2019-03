Un peloton relevé et... intimidant

GREENSBORO, Caroline du Nord | Près d’une quarantaine d’inscrits convoitent les 32 places disponibles sur la grille de départ de cette quatrième étape de la saison dans la série des camionnettes Gander Outdoors.

La liste des engagés comporte de gros noms, dont trois sont des pilotes à temps plein de la Coupe Monster Energy, soit Kyle Busch, qui a remporté les seules deux épreuves (Atlanta et Las Vegas) auxquelles il a participé cette année en camionnettes, Austin Dillon et Bubba Wallace.

À ce groupe viennent se greffer d’autres ténors et surtout des jeunes loups aux dents longues. Le peloton est relevé : on estime qu’une quinzaine de pilotes sont des candidats à la victoire samedi.

Quatre bolides chez KBM

Busch et son organisation (équipe KBM) ont dépêché quatre bolides à Martinsville. Lessard (identifié au numéro 46) aura aussi comme coéquipiers deux pilotes très prometteurs en Todd Gilliland et Harrison Burton, dont les pères (David et Jeff respectivement) ont couru dans le passé dans la discipline-reine du NASCAR.

Le nom de David Gilliland figure d’ailleurs sur la liste des participants, tout comme ceux de Johnny Sauter, Tyler Ankrum, Ross Chastain, Brent Moffit et Ben Rhodes.

Un autre Canadien, Stewart Friesen, engagé à temps plein dans la série des camionnettes en 2019, sera aussi sur place. L’Ontarien de 35 ans, grand spécialiste de la terre battue, s’est classé quatrième à Las Vegas le 1er mars.

La forme d’un trombone

Le tracé de Martinsville est composé de deux lignes droites, où des vitesses très rapides peuvent être atteintes, et des virages peu inclinés en forme de U. On le décrit comme un circuit en forme de trombone, traduction de paper clip.

C’est une piste qui ne pardonne pas, propice aux touchettes, surtout en baisser de rideau. Les pilotes qui y obtiennent du succès font preuve de prudence en début de course et gardent le meilleur pour la fin. Le secret est de ménager sa monture, les pneus et les freins en particulier.