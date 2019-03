Une tempête printanière pour tester vos nerfs

Les nerfs des Québécois seront mis à rude épreuve aujourd’hui par une tempête printanière qui pourrait laisser une bonne quantité de « slush » à Montréal.

Les précipitations devraient déjà avoir commencé au réveil et se poursuivront jusqu’à demain matin à certains endroits.

Dans la grande région de Mont­réal, cela devait commencer par de la pluie durant la nuit avant de se changer en neige au courant de la journée, a indiqué le météorologue à Environnement Canada, Michael Powers.

« C’est une de ces tempêtes de mars qui nous rappellent que l’hiver n’est pas terminé et que nous habitons toujours au Québec », ajoute-t-il à la blague.

Dans la grande région de Mont­réal, malgré des chutes de neige de 5 cm prévues aujourd’hui, le couvert blanc pourrait ne pas rester au sol compte tenu des températures assez clémentes prévues, variant de 0 à 3° C.

Slush

« Il y a une fonte, une compaction, donc c’est une neige qui sera très lourde. On aura probablement entre 2 et 5 cm et ce sera surtout sous forme de “slush” », indique M. Powers.

D’autres régions seront davantage touchées comme l’Estrie et la Beauce où pas moins de 20 à 30 cm de neige sont prévus.

Environnement Canada prévoyait aussi des chutes de neige pouvant laisser une accumulation de 15 à 25 cm dans la région des Laurentides jusqu’à tôt demain matin.

Fortes rafales dans l’est

Dans la région de Lanaudière, l’agence fédérale prévoyait aussi plusieurs épisodes de neige et de pluie cet après-midi, allant de 10 à 15 cm tout en précisant que les températures clémentes proches du sol pourraient réduire les accumulations.

Dans la grande région de Québec, un avertissement d’onde de tempête a été mis en vigueur en raison des forts vents qui accompagneront le système avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h.

Jusqu’à 25 cm de neige pourraient s’abattre sur la région entre la nuit d’hier à aujourd’hui et en matinée demain.

