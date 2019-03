Vincent Lecavalier et Jonathan Drouin dans le top-20 de la LHJMQ

L’ancienne vedette du Lightning de Tampa Bay Vincent Lecavalier et l’attaquant du Canadien de Montréal Jonathan Drouin occupent respectivement les 14e et 19e places du classement des 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) visant à souligner le 50e anniversaire du circuit.

La LHJMQ a dévoilé la nuit dernière le nom des détenteurs des échelons 20 à 11. Outre les deux Québécois, on retrouve notamment dans cette liste Jacques Richard, Jacques Locas fils et André Savard, qui sont dans l’ordre 11e, 12e et 13e. Pour leur part, Réal Cloutier, Raymond Bourque, Daniel Brière et Nathan MacKinnon se trouvent entre Lecavalier et Drouin. Actuel directeur général et entraîneur-chef des Ducks d’Anaheim, Bob Murray complète le top- 20.

Lecavalier s’est distingué durant ses deux campagnes avec l’Océanic de Rimouski, obtenant 102 points à l’âge de 16 ans et 115 points un an plus tard. Il a été désigné recrue par excellence de la LHJMQ en 1996-1997 et meilleur espoir professionnel en 1997-1998.

«C’est un grand honneur. Quand tu vois les grands noms qui font partie de ça, ce n’est pas si pire! a-t-il dit à la blague sur les ondes de l’émission Les Partants de la chaîne TVA Sports. Je n’ai pas eu la chance de gagner la Coupe Memorial, mais ce fut vraiment deux belles saisons là-bas. Que de beaux souvenirs!»

De son côté, Drouin a soulevé la coupe Memorial avec les Mooseheads de Halifax en 2013. Sélectionné au troisième rang du repêchage de la Ligue nationale (LNH) par le Lightning la même année, le Québécois a totalisé 242 points en 128 parties du calendrier régulier dans le circuit junior.

Le meilleur défenseur

Reconnu pour sa brillante carrière avec les Bruins de Boston et l’Avalanche du Colorado, Bourque est l’arrière le mieux classé dans ce palmarès des 50 ans de la LHJMQ. L’ancien des Draveurs de Trois-Rivières et des Éperviers de Sorel et de Verdun a joué 204 matchs en saison, amassant 220 points. Il est l’un des trois défenseurs de la ligue ayant été repêchés parmi les 10 premiers d’un encan amateur de la LNH au cours des 50 dernières années.

Pour revenir aux joueurs d’avant, Brière a marqué l’histoire de la LHJMQ durant la décennie 1990. En trois ans avec les Voltigeurs de Drummondville, il a récolté 416 points en 198 sorties, ce qui lui vaut le 36e rang des meilleurs pointeurs de l’histoire de la ligue.

TABLEAU

20 - Bob Murray

19 - Jonathan Drouin

18 - Nathan MacKinnon

17 - Daniel Brière

16 - Raymond Bourque

15 - Réal Cloutier

14 - Vincent Lecavalier

13 - André Savard

12 - Jacques Locas fils

11 - Jacques Richard