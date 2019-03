Voici quelle tendance mode à adopter ce printemps selon votre signe astrologique

Pour donner un vent de fraîcheur à votre garde-robe ce printemps, rien de mieux qu’y intégrer les toutes nouvelles tendances qui enflamment les réseaux sociaux et la vraie vie.

Que ce soit en adoptant des accessoires, en essayant de nouvelles couleurs ou imprimés, ce printemps, il ne faut pas avoir peur d’oser. Quoi de mieux que notre signe astrologique pour nous guider vers la tendance mode à adopter?

Voici donc quelle tendance à essayer ce printemps selon son signe astrologique.

Lion: le fluo

Les Lion ont un côté éblouissant et cherchent constamment les regards. Elles sont fonceuses, extravagantes et intimident parfois les autres par leur confiance en soi. Le fluo, c’est la tendance créée sur mesure pour les Lion cette saison.

50 $ à Zara

Verseau: les imprimés d’animaux

La femme Verseau aime remettre en question l’ordre établi et n’hésite pas à provoquer, au risque d’agacer. Pour elle, mélanger les imprimés (ce printemps surtout ceux d’animaux) n’est pas du tout un problème.

20 $ à H&M

Bélier: le tracksuit de sport

Les Bélier ont besoin que ça bouge et n’ont pas peur de foncer et d’oser. C’est pourquoi porter un tracksuit de sport au quotidien ne leur font pas peur une seconde.

80 $ à Fashion Nova

Taureau: l’ensemble veston et pantalon monochromes

Les Taureau sont des gens très appréciés au travail, car ils sont pointilleux, mais efficaces. La femme Taureau est intelligente et classe, mais tout en ayant une touche sexy. L’ensemble veston et pantalon monochromes s’ajuste parfaitement à tous leurs traits de caractère.

En rabais à 80 $ à Simons

Sagittaire: la robe t-shirt

La personne Sagittaire est optimiste, ouverte d’esprit et indépendante. Elle n’a donc aucunement peur d’essayer des nouvelles choses, même si celle-ci ne fait pas l’unanimité. C’est le cas des robes t-shirt, qui malgré certaines critiques, sont les préférés de nos influenceuses préférées.

49 $ à Urban Outfitters

Balance: le tie-dye

C’est bien connu, les Balance ne sont pas les plus stables émotionnellement et mentalement. Pour aller avec leurs pensées constamment pêle-mêle, la tendance de la saison qui leur est associée est le tie-dye.

34 $ à Urban Outfitters

Gémeaux: les shorts de cycliste avec un veston

Les Gémeaux sont élégantes et sont toujours habillées avec goût. Elles savent comment se mettre en valeur sans pour autant chercher l’attention. C’est donc sans problème qu’elles adoptent les shorts de cycliste, qu’elles agencent à un veston chic. Un heureux mélange de classe et d’extravagance.

15 $ à Garage Clothing

Capricorne: la combinaison de travailleur

Les Capricorne, bien que sensibles, affichent une grande confiance en elles. Elles sont souvent admirées des autres, qui se sentent légèrement intimidés. S’il y a bien un signe qui peut porter la combinaison de travailleur et l’assumer, ce sont les Capricorne.

60 $ à Forever 21

Poisson: le «bucket hat»

Les Poisson sont des femmes qui aiment se laisser aller au gré des tendances. Elles ont des goûts hétéroclites et n’hésitent jamais à essayer de nouvelles choses. Porter le bucket hat est non seulement pratique pour eux, mais c’est aussi une occasion d’ajouter un autre élément tendance à leur garde-robe.

59 $ à Urban Outfitters

Cancer: le sac à main à la ceinture

Les Cancer n’aiment pas attirer l’attention sur eux. Malgré leur tolérance, leur générosité et leur ouverture d’esprit, elles préfèrent la discrétion. Le sac à main à la ceinture est donc l’accessoire tendance parfait pour attirer les compliments, sans pour autant faire tourner les têtes et c’est parfait comme ça.

25 $ à ASOS

Scorpion: les éléments de surf

Les Scorpion ont un côté hyperactif très prononcé. Elles doivent bouger, s’organiser et voyager pour se sentir vivantes. Rien de mieux que des éléments de sport, cette saison-ci ceux de surf, pour s’accommoder à ce signe qui ne tient pas en place!

17,50 $ à Urban Planet

Vierge: l’ensemble coton ouaté monochrome

La Vierge est organisée et contrôle tout ce qu’elle peut. Elle réfléchit beaucoup avant d’agir. Pour elle, adopter un ensemble complètement blanc de la tête aux pieds ne lui fait pas peur du tout, car elle ne gaffe jamais. La tendance du look relax monochrome blanc n’est donc pas un défi pour elles.

27 $ à Fashion Nova

