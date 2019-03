Avec le beau temps qui s’en vient, l’envie d’enfiler ses chaussures de course et d’aller faire du sport à l’extérieur se fait de plus en plus pressante.

Et comme on n’a pas toujours un budget illimité pour se procurer de beaux vêtements athlétiques, on vous a trouvé des magasins et boutiques en ligne qui offre des articles de sports à prix doux.

Comme ça, on peut s’offrir plusieurs « outfit » pour nos différentes activités physiques sans avoir à vider son compte-chèques!

Voici 10 magasins où trouver des vêtements d'entraînement pas chers

1. Ardène Move

Les collections de sport du Ardène sont vraiment abordables, en plus d’avoir des designs et des couleurs qui sortent de l’ordinaire.

Ardène

Soutien-gorge de sport, 15$, Ardène

2. Mode Choc

Le magasin québécois offre en ligne comme en boutique une multitude de vêtements de sport à moins de 30$.

Mode Choc

Leggings ajourés, 23$, Mode Choc

3. Costco

Si vous êtes membres Costco, vous avez des deals sur des vêtements de sport de marques connues comme Adidas et Nike. En ce moment des leggings « three stripes » sont dispos à moins de 30$!

Costco

Leggings Adidas, 27$, Costco

4. Old Navy

Ce qui est le fun avec Old Navy, c’est qu’il y a toujours des événements rabais où vous pouvez économiser jusqu’à 50% sur votre facture. Ça ne revient pas cher le legging!

Old Navy

Haut de sport «Be Bold», 18$, Old Navy

5. Forever 21

Un autre endroit pour trouver des vêtements de sport vraiment tendance, dans des coloris qui sortent de classiques blanc/gris/noir!

Forever 21

Short de cycliste «Empower», 13$, Forever 21

6. H&M

Comme on retrouve à peu près tout chez H&M, incluant une collection complète de maquillage, c’est sans surprise que le géant suédois offre aussi une ligne de vêtements athlétiques assez exhaustive!

Haut de sport écourté, 20$, H&M

7. Urban Planet

Il y a souvent des promos « Achetez-en un, obtenez-en un gratuit » chez Urban Planet, une autre bonne façon d’économiser sur notre linge d’entraînement.

Urban Planet

Leggings à bandes néon, 18$, Urban Planet

8. Fashion Nova

Fashion Nova est reconnue pour ses vêtements qui conviennent aux filles plus « curvy », dans des styles vraiment cutes et en plein dans les tendances du moment!

Fashion Nova

Ensemble haut écourté + shorts de cycliste, 35$, Fashion Nova

9. Missguided

Missguided est une boutique anglaise qui reprend les modes les plus cool sur Insta pour en faire des versions pas trop chères. Ils ont aussi toujours des codes promo pour épargner des sous sur sa facture finale, ça vaut la peine de les chercher.

Missguided

Leggings menthe, 25$, Missguided

10. Joe Fresh

Dispo dans les magasins Maxi, Provigo et Loblaws (et quelques boutiques indépendantes), la marque Joe Fresh a une collection de vêtements de sport classique, qui convient à tous les types de sportives!

Joe Fresh

Body tricoté, 24$, Joe Fresh

