10 raisons pour lesquelles tu devrais aller à ton bal des finissants sans «date»

Le bal, c'est un événement marquant auquel on commence à penser très tôt dans l’année. On pense à ce qu’on va porter, nos cheveux, nos souliers, mais surtout, à avec qui on va y aller!

Se trouver une «date» pour le bal peut causer énormément de stress à quelqu’un, mais nous sommes ici pour vous dire de ne plus vous en faire.

Si vous êtes en couple ou avez un ou une meilleure amie avec qui vous avez envie de partager ce moment, allez-y!

Mais si vous n’avez pas de partenaire potentiel en vue, rassurez-vous.

Voici 10 raisons pour lesquelles c’est vraiment correct d’être solo au bal

1. Vaut mieux être seule que mal accompagnée.

Dans la vie comme au bal, si vous avez le choix entre être seule ou avec quelqu'un qui ne vous convient pas, optez toujours pour la solitude.

2. Vous pourrez passer plus de temps avec vos amies.

L’un n’empêche pas l’autre, mais c’est certain que sans partenaire, vous pourrez donner toute votre attention à votre gang.

3. Pas besoin de «matcher».

Aucune cravate ou nœud papillon qui s'agencent parfaitement à votre tenue n’auront besoin d’être trouvés!

4. Vous évitez les photos malaisantes.

Seule dans vos photos, vous serez la vedette et éviterez les poses malaisantes, comme les bras autour de la taille. Gênant!

5. Vous allez pouvoir vous promener partout.

Genre, au buffet.

6. À long terme, c'est mieux.

C’est triste à dire, mais après le secondaire, vous risquez de perdre de vue plusieurs personnes.

En allant seule au bal, vous évitez de revisiter vos photos et souvenirs dans 10 ans en vous demandant «Qui est cet inconnu à qui je n’ai pas parlé depuis le bal?».

7. Vous pouvez décider quand/si vous voulez danser.

Si vous y allez seule, vous pouvez danser avec des amis, danser seule, ou ne pas danser du tout!

Alors que votre partenaire aurait pu vous forcer à danser sur un affreux «slow», ou ne pas vouloir aller sauter pendant Just Dance de Lady Gaga. L’horreur!

8. Vous pouvez rester aussi longtemp que vous voulez.

Ou partir aussi tôt qu’il vous plaît! Aucune pression de la part d’une autre personne.

9. Vous évitez le drama potentiel!

En y allant seule, vous vous assurez de ne pas avoir à gérer un partenaire qui a trop bu ou qui est jaloux si vous dansez avec quelqu’un d’autre! Pratique.

10. Vous ne ressentirez aucune pression.

Pour terminer, être sa propre «date», ça permet de s’écouter vraiment et d’avoir la soirée qu’on désire réellement passer.

Profitez de votre soirée, sans ou avec pertenaire!



