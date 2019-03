PAMPENA Teresa (née Arnaldo)



Le lundi 18 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée paisiblement Mme Teresa Pampena (Arnaldo), épouse bien-aimée de feu Francesco Pampena.Elle laisse dans le deuil ses enfants Vincenzo (Nicolina), Liliana (Gino), Antoinette (feu Mario) et Maria (Adelio), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, son frère Gino (Franca), ses neveux et ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis à la :le dimanche 24 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le lundi 25 mars 2019 de 9h à 10h suivi du service funéraire à 10h30 en l'église St-Luc (106A Anselme-Lavigne, Dollard-des-Ormeaux).En sa mémoire, des dons au McGill University Research Center for Studies in Aging (6825, boul. LaSalle, Verdun, QC, H4H 1R3) ou à la Société Alzheimer de Québec seraient appréciés.