BOUCHARD, Fabiola



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre mère, Madame Fabiola Bouchard, épouse de feu Honoré Brossard. Elle est décédée à son domicile de St-Hubert, le 18 mars 2019 à l'âge de 83 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacynthe (Bernard), Fabyola (Glenn), Johanne, Paul, Nadia (Robert) et Caroline (Patrick), ses petits-enfants, Emily (Jimmy); Kyle, Alex, Olivier, Chloé, Emma, Lara, Zachary, Guillaume, Simon et ses arrière-petits enfants, Maëla et Mateo qui lui ont apporté tant de bonheur ces dernières années.Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs Marie-Berthe, Paulette, Kathleen, Yvette, Candide et Maude ainsi que de nombreux beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Marche du rein pour la Fondation canadienne du rein section Rive-Sud.La famille tient à remercier le Dr Olivier Diec et Sylvie Simard ainsi que tout le personnel du Centre de néphrologie pour les soins prodigués à notre mère.