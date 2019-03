6 vins pour célébrer l’arrivée du printemps

On y est ! Le printemps est arrivé ! Après un rude hiver, rien de mieux que les journées qui s’allongent et le soleil pour nous chauffer la couenne.

On sourit à l’arrivée des premiers vins rosés, tout en optant pour des vins plus légers. C’est aussi le retour du fameux salon des vins Printemps DézIPpé dédié aux vins d’importation privée. Ce sont plus de 400 vins et la présence de plusieurs vignerons durant deux belles journées. Vous aurez la possibilité d’acheter à la bouteille plutôt qu’à la caisse. Une bonne occasion de faire sa réserve avant l’été ! Les 30 mars et 1er avril au Marché Bonsecours. On s’informe en consultant raspipav.com.

Buti Nages 2018

Michel Gassier, Costières de Nîmes : Coup de cœur pour l’un des premiers rosés de l’année. Élaboré avec soin par Michel Gassier, il offre un joli nez parfumé de melon, de pamplemousse, de fleurs et d’épices. C’est ample, concis et débordant de fruits. À moins de 15 $, il risque de se retrouver souvent dans votre panier à la SAQ. Production bio.

13,5 % France | Vin rosé | 14,80 $ | 1,2 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 427625

Ambo Nero 2017

Alma Wines, Provincia di Pavia : Belle surprise que ce pinot noir à tout petit prix qui nous vient de Lombardie, en Italie. Au nez, le vin « pinotte » bien, comme on dit dans le jargon : petits fruits rouges et pointe herbacée. En bouche, on sent un fruit mûr et une acidité basse. Un peu simple, mais fort bien fait. Servir assez frais.

12,5 % Italie | Vin rouge | 14,95 $ | 5,3 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 13487161

Crianza 2015

Vina Real, Rioja : Un rouge ibérique qui continue à en mettre plein la vue ! Majoritairement constitué de tempranillo, cépage roi de la Rioja, on est immédiatement charmé par ses tonalités de fruits noirs, de vanille et de fût de chêne. Gourmand et mi-corsé, il dispose d’une franche acidité, ce qui accroît sa buvabilité. Le candidat idéal des premiers BBQ de l’année.

13,5 % Espagne | Vin rouge | 15,80 $ | 1,8 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 12278261

Domaine d’Élise 2017

Petit Chablis : Qu’on se le dise tout de suite : ce petit chablis n’a rien de petit ! Quand on goûte le vin, on sent un véritable travail d’orfèvre de la part de Frédéric Prain, le maître des lieux. Un nez bien typé avec des notes de citron mûr, de coquillage, de menthe et de fleurs. C’est dense, précis, beaucoup de fraîcheur, avec une finale qui s’allonge sur des notes salines. Du pur bonheur !

12 % France | Vin blanc | 25,85 $ | 1,2 g/l

★★★ | $$ ½

SAQ : 11094735

Menetou-Salon 2017

Domaine Philippe Gilbert : Menetou-Salon se distingue d’autres appellations dans la mesure où seul le pinot noir est autorisé pour élaborer les vins rouges. Domaine familial depuis 1768, le vignoble est géré avec brio par Philippe Gilbert depuis 1998. Nez bien expressif, peu boisé, et finement épicé. Un fruité ample, des tanins croquants et une finale savoureuse sur des notes de griotte et de fleurs. D’une grande buvabilité, il fera merveille avec un plateau de charcuteries ou une fondue chinoise. Production bio/biodynamie.

12,5 % France | Vin rouge | 32,00 $ | 1,2 g/l

★★★ | $$$

CODE SAQ : 11154988

Riesling Les Jardins 2017

Domaine Ostertag, Alsace : André Ostertag, aujourd’hui secondé par son fils Arthur, est rapidement devenu une référence non seulement en Alsace, mais partout où l’on fait du vin tellement son approche de la vigne interpelle. La gamme « Jardins » est une excellente introduction aux vins du domaine, qui compte de nombreuses cuvées parcellaires. Un nez aguicheur de fruits jaunes et une pointe de pétrole. Grande pureté de fruit en bouche, acidité fine et longue finale pierreuse. Production bio/biodynamie.

13 % France | Vin blanc | 31,25 $ | 5,4 g/l

★★★ ½ | $$$

CODE SAQ : 11459984

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

