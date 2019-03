BERGERON, Sylvie



Paisiblement, suite à une courageuse lutte contre la maladie, c'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Sylvie Bergeron, survenu le 17 mars 2019 à l'âge de 56 ans.Elle laisse dans le deuil son conjoint des 33 dernières années, son amour Richard, ses beaux-frères Denis (Linda), Martin (Caroline), René (Bertrand), son unique nièce Lindsay (Julio) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une pensée spéciale à ses collègues qu'elle aimait du fond de son coeur et qui l'ont cotoyée durant ses 35 années de carrière, vous étiez sa 2e famille.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréalle mercredi 27 mars 2019 de 16h à 21h. Une dernière prière aura lieu à 20h30 au salon du complexe.