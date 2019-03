MARINI, Egidio



À Laval, le 19 mars, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Egidio Marini, époux de Mme Marie Rivelli.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Liliane (Augustis Mantelis), Mario (Luc Landry) et Marco (Pina Costanza), ses petits-enfants Vanessa (Gianluca), Alex et Rosie ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexele dimanche 24 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle du Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexe, le lundi 25 mars à 11h.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Idola St-Jean pour les bons soins prodigués.