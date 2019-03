PILON, Lise (Danis)



De Repentigny, le 20 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Lise Danis.Elle laisse dans le deuil son époux M. André Pilon, ses enfants Marc (Thérèse Morrissette), Serge (Lise Laflèche) et Christiane, ses petits-enfants Carl, Mikaël, Gabriel, Alexandre et Sophie, son frère et ses soeurs Yolande (Rock Poulin), Jean (Suzette Ethier), feu Ghislaine (Normand Lefebvre) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 mars de 18h à 22h au complexe funéraireet le samedi 23 mars dès 9h en l'église de la Purification de la B.V.M. (445 Notre-Dame, Repentigny). Les funérailles suivront à 10h.