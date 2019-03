Brexit: les Britanniques au bord de la crise de nerfs

Où sont passés le flegme, l’efficacité et le pragmatisme britanniques? Le dossier du Brexit offre le spectacle inhabituel d’un pays englué dans ses divisions, en pleine crise politique, au bord de la crise de nerfs.

« À la stupeur de beaucoup, le Brexit a révélé un pays (...) incohérent, incapable de compromis (avec lui-même ou ses voisins), complètement irréaliste, et de manière étonnante ignorant des règles d’une organisation à laquelle il a appartenu pendant près de cinquante ans », résume le quotidien de centre gauche The Guardian.

« On a l’impression d’assister à la chute de Rome », soupirait en milieu de semaine une source gouvernementale britannique, désespérée face à l’incapacité de la Première ministre Theresa May de faire adopter l’accord de divorce conclu avec l’Union européenne à l’approche de la date de sortie initialement prévue le 29 mars.

La dirigeante conservatrice a obtenu jeudi soir des dirigeants européens un report de la date butoir, dans un premier temps jusqu’au 12 avril et peut-être jusqu’au 22 mai si les députés britanniques votent le Traité de retrait qu’ils ont déjà rejeté deux fois. Mais c’est reculer pour mieux sauter, relèvent européens et analystes complètement désabusés.

« Il est possible qu’elle convertisse assez de (députés) contestataires pour permettre un vote positif à la quatrième ou cinquième tentative. Mais en l’état actuel, la réponse est non », dit à l’AFP Iain Begg, chercheur à la London School of Economics.

Que veut le parlement?

Un consensus semble en effet hors de portée quand, près de trois ans après le vote des Britanniques pour sortir de l’UE, leurs élus continuent de se déchirer sur la manière de le faire. « Ils ont rejeté toutes les propositions pour faire du Brexit une réalité », souligne Vernon Bogdanor, professeur au King’s College de Londres, dans le Guardian.

Lors de séances électriques, voire chaotiques, les députés ont rejeté l’accord de divorce laborieusement négocié par Theresa May, qui prévoit une sortie du marché unique et de l’union douanière européenne, ils ont voté contre une sortie sans accord, contre une nouvelle consultation des Britanniques, contre la proposition de l’opposition travailliste de rester dans l’union douanière...

« Dans un sens, Theresa May a raison, le parlement sait ce qu’il ne veut pas mais doit encore dire ce qu’il veut », constate Iain Begg.

Faute de quoi, les élus pourraient pousser à bout une population qui affiche sa « Brexit fatigue », soit sa lassitude d’un dossier qui phagocyte tous les autres aspects de la vie publique britannique comme les conversations.

Les manifestations dans la rue se multiplient pour réclamer que le Brexit ait enfin lieu, ou qu’il soit reporté, ou encore annulé, comme le réclame une pétition lancée sur le site du parlement qui rassemblait plus de trois millions de signatures deux jours plus tard...

« Je les hais tous »

Les journalistes ne sont pas épargnés par l’épuisement du Brexit. « Assis dans mon train pour aller à Westminster (le parlement, ndlr) un matin cette semaine, j’ai cru que j’allais pleurer. C’est tellement déprimant. Je les hais tous. Tous. Y compris moi-même », a tweeté mercredi l’éditorialiste du Times Matt Chorley.

Ni le gouvernement. « Tout ça pourrait être fini dans deux mois et nous pourrions enfin revoir nos familles », se prenait à espérer une source gouvernementale jeudi soir.

Cette « crise constitutionnelle », comme l’a qualifiée le conseiller juridique du gouvernement, résulte de l’absence de majorité parlementaire dans un système habitué au bi-partisme. Mme May est donc à la merci des différents clans de son parti, divisé entre eurosceptiques et europhiles, ainsi que de son allié, le petit parti ultra-conservateur nord-irlandais.

« Il n’y a ni confiance, ni leadership, c’est le bazar », a déclaré à l’AFP un député conservateur lors d’une réunion du comité 1922, responsable de l’organisation interne des Tories, mercredi.

Pour sortir de l’impasse, la balle est donc dans le camp du parlement, souligne Iain Begg. Theresa May serait sur le point de leur accorder cette possibilité en leur proposant de voter sur une série d’options la semaine prochaine. Le feuilleton n’est pas terminé.