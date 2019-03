OUELLETTE, Gilbert



À Montréal, le mardi 19 mars 2019 est décédé, à l'âge de 92 ans, Gilbert Ouellette, époux d'Angeline Pizzardi.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise, François (Theresa), Hélène (Jean) et Suzanne, ses petits-enfants Virginie, Guillaume, Angelo, Benoîte (Jonathan), Ismaël (Marie-Claude), Philippe et Simon, ses arrière-petits-enfants Adèle et Jeanne, son frère Armand ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le lundi 25 mars 2019 de 12h à 13h30 au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées le lundi 25 mars 2019, à 14h en l'église Notre-Dame-du-Foyer située au 5999 40e Avenue, Montréal, QC H1T 2V6.