« Tout va bien », assure José Gaudet, trois mois après avoir annoncé sa séparation de sa conjointe des 18 dernières années, Ève Nancy Martel.

Si pour plusieurs une rupture s’avère difficile ou discordante, l’animateur affirme vivre cette étape de sa vie avec calme et sérénité.

« C’est tellement facile avec Ève. On n’est pas en guerre. On s’aide avec les enfants. Je pourrais en faire un livre : “Comment réussir sa séparation”. On a bien réussi ça. Premièrement, c’était d’accepter les différences, ­d’accepter que tu sois rendu ailleurs et l’autre aussi. Je nous trouve vraiment cool qu’on s’aide jusqu’à la fin », confie-t-il, croisé sur le tapis rouge de la première du spectacle de Philippe Bond, mercredi dernier.

Le duo cohabite d’ailleurs toujours, pour le bien-être de leurs enfants, Isaac et Satine, en attendant leurs ­déménagements respectifs.

« On est colocs dans la même maison et cela va faire quatre mois. On se donne le temps que les enfants finissent l’école. Ève a trouvé sa maison qui ne sera pas loin de la mienne », dit-il.