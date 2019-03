Les journaux membres de RecycleMédias se réjouissent de la subvention supplémentaire de 3 millions $ accordée à l’organisme par le ministère de l’Environnement dans le cadre du premier budget caquiste.

«Pour l’ensemble des journaux que l’on représente, les commentaires que j’ai, les gens sont très heureux de voir que le gouvernement Legault est sensible à la situation des journaux», a indiqué le président de RecycleMédias, Denis Tétreault, en entrevue à l’Agence QMI, vendredi.

RecycleMédias, un organisme privé à but non lucratif, est notamment responsable de percevoir les contributions financières auprès des principaux quotidiens et hebdos imprimés et de les remettre à Recyc-Québec pour financer la cueillette sélective du recyclage.

Or, les propriétaires et distributeurs de médias écrits ont vu les coûts liés à la récupération des matières recyclables augmenter au cours des dernières années, alors que les tirages papier diminuent au détriment des supports numériques.

Par exemple, le coût par tonne imposé à RecycleMédias pour le recyclage du papier est passé de 3,45 $, en 2010, à 122,75 $, en 2018, si on exclut les subventions gouvernementales et le rabais qu’obtiennent les journaux en offrant de la publicité à Recyc-Québec, a expliqué M. Tétreault.

«Plus les années passent, moins il y a de tonnage dans l’industrie, et plus nos coûts sont élevés. Ça démontre que l’industrie des journaux est vraiment à la baisse depuis 2010», a-t-il déploré.

En effet, quelque 135 000 tonnes de papier journal étaient récupérées en 2010, contre 46 000 en 2018.

6,5 millions $

C’est donc sans surprise que l’organisme est «très très satisfait» de la «sensibilité» qu’a su montrer le gouvernement face aux coûts grandissants du recyclage pour les médias écrits.

Avec cette subvention du ministère de l’Environnement, qui s’ajoute à celle déjà annoncée du ministère de la Culture, Recycle-Médias aura droit à 6,5 millions $ en 2019. Un montant «majeur» considérant que l’organisme doit verser 7,3 millions $ à Recyc-Québec cette année.

En 2017, l’OSBL avait reçu une aide de Québec de 1,5 million, et l’année suivante, de 2,5 millions $.

Cette subvention de 6,5 millions $ en 2019 est une aide temporaire qui était «la façon la plus rapide» de procéder pour l’instant. À moyen terme, RecycleMédias estime que tout le système de financement du recyclage doit être repensé.

«Ils sont dans un processus de réévaluation des coûts de la collecte sélective au Québec», a dit M. Tétreault, en faisant référence au ministère de l’Environnement.

«Il faut s’assurer que les journaux paient le juste prix», a-t-il ajouté.