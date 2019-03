Des centaines d'emplois et des millions $ grâce au film «Le projet Hummingbird»

MONTRÉAL – Avec son nouveau drame «Le projet Hummingbird» qui prend l'affiche vendredi, le réalisateur Kim Nguyen a généré d'importantes retombées financières au Québec.

En tournant son film à Montréal et à certains autres endroits de la province, le cinéaste a permis de créer plus de 200 emplois au Canada et de bonifier de 22,8 millions $ la production économique du pays, selon un rapport publié par l'Association canadienne des producteurs médiatiques (ACPM).

Au total, 659 entreprises canadiennes – dont 80 pour cent sont installées au Québec – ont pu profiter de la concrétisation du long métrage.

«Ce rapport montre qu’avant même la vente d’un seul billet, les films comme «Le projet Hummingbird» produits au Canada génèrent des avantages économiques réels au sein des communautés où ils sont tournés», a indiqué Reynolds Mastin, président et chef de la direction de l'ACPM.

«En tant que producteur du Québec, c’est très gratifiant de pouvoir embaucher localement, de générer des retombées positives pour les entreprises locales, et, ultimement, de mettre de l’avant le travail incroyable de nos talents dans le monde entier», a quant à lui dit Pierre Even, producteur du film chez Item 7.

Mettant en vedette Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard et Salma Hayek, «Le projet Hummingbird» est un coproduction entre le Canada et la Belgique. Le long métrage s'intéresse à deux hommes souhaitant ériger une ligne de fibre optique reliant les États américains du Kansas et du New Jersey.