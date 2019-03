Descendre le fleuve sur une banquise, un défi extrême

TROIS-RIVIÈRES | Frédéric Dion a pensé à sa sécurité et à celle de ses coéquipiers avant de se lancer dans un nouveau défi. La Garde côtière lui déconseille quand même fortement de descendre le fleuve sur une banquise jusqu'à Québec dans le cadre de l'Opération banquise. Qu'à cela ne tienne, il partira quand même.

Frédéric Dion n'a pas peur de se retrouver dans des conditions extrêmes. Il cumule les défis! Jeudi prochain, il quittera donc Trois-Rivières sur une banquise. Avec deux autres aventuriers, il veut parcourir 125 km en 36 heures pour se rendre jusqu'à Québec. Frédéric Dion assure qu'ils sont préparés au pire.

«Si la banquise venait à se défaire complètement, on pourrait tomber à l'eau, nager à notre bateau de sécurité, rembarquer et se choisir une autre banquise», a-t-il expliqué vendredi.

Frédéric Dion comprend les craintes de sécurité soulevées par la Garde côtière, dont celle de se retrouver face à un gros bateau sur le fleuve Saint-Laurent. «Moi, j'ai été dans la marine. J'ai navigué sur le fleuve pendant des années. On va se tenir en dehors de la voie maritime et on va être en communication radio avec les bateaux», a-t-il précisé.

La Garde côtière aurait aimé que les aventuriers changent d'idée, mais elle ne peut pas les forcer. Si le pire arrivait, pas de crainte, elle interviendrait.

«Je comprends qu'ils espèrent ne pas avoir besoin de nous, mais que tous soient rassurés, si jamais ces gens-là avaient besoin de nous, on ira leur porter assistance», a indiqué le surintendant des services de communication et du trafic maritimes à la Garde côtière, Mathieu Roy.

Opération banquise servira de pratique pour Frédéric Dion et ses partenaires aventuriers en vue d'un plus gros défi en Amérique du Sud en novembre prochain.