Desjardins croit en ses chances

TORONTO | S’il est régulièrement passé sous le radar, Vincent Desjardins veut démontrer au camp d’évaluation national de la LCF en fin de semaine dans la Ville Reine qu’il possède les outils pour évoluer au prochain niveau.

Ignoré lors du dernier classement des vingt plus beaux espoirs en prévision du prochain repêchage, le plaqueur étoile du Rouge et Or de l’Université Laval n’a pas perdu le sommeil pour autant.

« J’ai confiance en mes habiletés, lance Desjardins d’entrée de jeu. Oui, je suis plus petit que les gars qui évoluent à ma position, mais je joue de façon différente. Je ne suis pas un gars de 300 livres qui se plante au milieu de la ligne et qui arrête tout. Je suis capable d’être un joueur physique quand la situation l’exige, mais je suis un joueur qui mise sur son agilité et la finesse pour connaître du succès. Je suis polyvalent. »

« Le vrai top 20, on va le connaître la journée [2 mai] du repêchage, poursuit le plaqueur de 6 pi 1 po et 260 livres. C’est à ce moment-là qu’on va connaître la valeur de chaque joueur. Le classement ne me dérange pas. Les commentaires positifs ou négatifs me passent par-dessus la tête. »

Desjardins a évolué aux côtés de l’ailier défensif Mathieu Betts au cours des quatre dernières années, ce qui explique en partie pourquoi il se retrouvait parfois dans l’ombre aux yeux des recruteurs. « Les yeux étaient souvent rivés sur Mathieu et c’est normal, a-t-il souligné. Mathieu est un joueur d’exception et le meilleur à sortir des rangs universitaires canadiens depuis plusieurs années. Ça ne me dérange pas que le radar ne soit pas fixé sur moi. »

« Cela aurait été le fun si Mathieu avait été présent, mais je comprends sa décision de ne pas se présenter, ajoute Desjardins. Il n’avait rien à gagner. Tous les recruteurs savent qu’il est le meilleur au pays pour mettre de la pression sur le quart-arrière. À son Pro Day, il a réalisé de bons temps. »

Deux aspects

Desjardins a identifié deux aspects où il souhaite tirer son épingle du jeu. « Les entrevues où les équipes veulent apprendre à te connaître et les duels à un contre un où je vais affronter des joueurs de ligne offensive qui ont évolué dans la NCAA sont les aspects les plus importants, a-t-il affirmé. En entrevue, les équipes veulent connaître ta personnalité et savoir si tu vas bien t’intégrer dans leur moule. »

« Quant à mes tests physiques, je souhaite tous les améliorer comparativement au Défi Est-Ouest de mai dernier à Québec, ajoute l’étudiant en génie civil. Mon but est de réussir 24 ou 25 répétitions au développé-couché. En raison d’une blessure à un pectoral, je ne l’avais pas fait au Défi Est-Ouest. Il y a beaucoup de place à l’amélioration pour mes tests de vitesse. J’ai hâte que les tests soient derrière moi afin que je puisse me préparer pour la saison de football. Je voulais être avec les gars en Floride parce que c’est toujours un voyage mémorable et j’ai pu me préparer en faisant des “un contre un” contre d’excellents joueurs de ligne. »

Avant de quitter Québec, Desjardins avait déjà sept entrevues de prévues. Seuls les Blue Bombers de Winnipeg et les Roughriders de la Saskatchewan ne s’étaient pas manifestés.

Une belle surprise pour Gabriel Polan

Meilleur porteur du RSEQ la saison dernière, Gabriel Polan a néanmoins accueilli avec surprise sa sélection directe au camp national.

« Ce fut une belle surprise, a souligné le porteur de ballon du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke. Ça va être une grosse fin de semaine. Au début de mon entraînement, je ressentais beaucoup de stress. Je suis maintenant excité et le mauvais stress est tombé. »

« Je veux démontrer que je suis prêt physiquement à faire le saut au prochain niveau, poursuit le meneur pour les gains au sol avec 666 verges en 2018. Je veux démontrer que je suis polyvalent. Je peux bloquer, courir, capter des passes. Je peux jouer comme porteur et sur les unités spéciales. Les “un contre un” en protection de passe seront très importants. »

Polan veut aussi démontrer qu’il est en mesure d’évoluer comme ailier rapproché. « On m’avait recruté comme ailier rapproché afin de prendre la place de Jean-Christophe Beaulieu, a-t-il rappelé. Avec les départs d’Anthony Gosselin et d’Oumar Touré, j’ai pratiqué comme ailier rapproché et porteur à mes trois premières saisons. Pour les besoins de l’équipe, je suis retourné uniquement comme porteur cette année. Cette expérience me donne un avantage. Je ne me retrouverai pas dans l’inconnu. »

Depuis le Défi Est-Ouest en mai dernier à Québec, Polan estime avoir bien progressé : « J’ai connu une grosse progression, a-t-il indiqué. J’avais perdu 20 livres avant le Défi Est-Ouest. J’ai depuis repris dix livres de muscles. J’avais réussi 13 répétitions au développé-couché et un temps de 4 s 52 au t-test (déplacements latéraux). Pour le 40 verges, on verra sur place. »

Entrevues

Polan veut laisser une bonne impression lors des entrevues. « Je veux démontrer que je sais ce que je veux et que je sais ce que je fais, a-t-il mentionné. J’ai déjà cinq entrevues de confirmées. Je suis bien content. »

Montréal, Hamilton, Edmonton, Ottawa et la Saskatchewan ont confirmé leur intérêt à rencontrer le produit des Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu.