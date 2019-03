Elle se fait voler les cendres de sa mère: «un geste abominable»

LAVAL – Une femme de Laval essuie une «perte inestimable» après s’être fait dérober l’urne funéraire contenant les cendres de sa mère, jeudi.

Le vol s’est produit alors qu’elle était absente de sa résidence, située dans le secteur ouest de l’île Jésus.

«Quand je suis revenue avec les enfants, on s’est rendu compte que des choses avaient été déplacées au rez-de-chaussée dès notre entrée dans la maison. Ensuite, en faisant le tour, on s’est rendu compte que la [porte-fenêtre] avait été complètement fracassée», a décrit la victime, Émilie Moran, en entrevue à l'émission «Le Québec Matin» de LCN.

Puis «en fouillant un peu plus, je me suis rendu compte également que l’urne avec les cendres de ma mère n’était plus là».

«J’espère qu’il ne savait pas ce qu’il volait, parce que ça rend le geste encore plus abominable», a-t-elle déploré, ne croyant pas véritablement qu’il ait pu y avoir méprise puisque «c’était clair que c’était une urne funéraire», installée dans un «petit emplacement sacré».

Les personnes qui auraient des informations à fournir dans ce dossier peuvent le faire de façon confidentielle en contactant le 450-662-INFO (4636).