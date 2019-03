Enfin! La réalité virtuelle à (plus) petit prix!

Avec un peu de patience, des fabricants développent d’intéressants produits par rapport aux précurseurs, comme c’est le cas de HP avec son casque Reverb, une alternative très séduisante par rapport au casque Oculus Rift.

On connaît bien l’américain HP pour ses produits informatiques comme les ordinateurs, les imprimantes et le matériel bureautique d’entreprise en général.

Mais les amateurs de réalité virtuelle auraient intérêt à regarder les caractéristiques et capacités du casque Reverb de HP.

Pour ses caractéristiques et fonctions, le Reverb Pro Edition développé pour les plateformes de réalité mixte Windows et Steam VR possède de sérieux atouts face aux précurseurs HTC et Oculus.

Voici une liste partielle des principales caractéristiques du casque HP Reverb avec celles de la concurrence entre parenthèses.

Résolution d’écran

2160 x 2160, 4,6 M pixels ACL, par œil (1440x1600 et 1080x1200 AMOLED)

Écrans

2 x 2,89 po par œil (2 x 3,5 po)

Fréquence

90 Hz (90 et 60 Hz)

Champ de vision

114 degrés (110 degrés)

Poids sans câble

1,1 lb ou 498 g (1,7, 1,0 et 1,42 lb)

À noter

Pour obtenir la performance de fréquence 90 Hz, vous devez utiliser un câble DisplayPort 1.3 avec l’une des cartes graphiques recommandées ci-dessous.

Contenu

Avec le casque, l’ensemble comprend un câble 3,5 m pour un ordinateur PC de bureau ou portatif, un câble 0,6 m pour l’ordinateur sac à dos Backpack VR PC Z de HP, deux contrôleurs de mouvement, un adaptateur DisplayPort à mini-DisplayPort, ainsi que les inévitables manuel de configuration et document de garantie.

Configuration minimale

Graphique DX12. NVIDIA® GTX 1080, NVIDIA® Quadro® P5200, AMD RadeonTM Pro WX 8200, ou mieux

Mémoire vive : 16 Go ou plus

Sortie vidéo : DisplayPort 1.3

USB : un port USB 3.0

Système d’exploitation : Windows 10 version Octobre 2018 ou plus récent

Léger et ergonomique, le casque Reverb qui sera mis en vente en avril intègre des écouteurs et des microphones, ainsi qu’une connexion Bluetooth.

Le tout pour 599 $US pour la version consommateur (l’équivalent de 815 $CAN) ou 649 $US pour la version entreprise (environ 883 $CAN), prix suggéré par HP.

Un prix qui devra s’ajuster à la baisse pour être compétitif avec la concurrence, comme le casque Oculus Rift vendu 449 $CAN sur Amazon.ca ou encore le système HTC Vive, à 699 $CAN.

Autre point à considérer pour le justifier le prix plus élevé, le Reverb est livré avec deux contrôleurs WMR.

À la base, le format du casque Reverb est en net progrès par rapport au tout premier casque VR de HP. Plus compact et léger, le premier ressemble beaucoup au modèle Rift d’Oculus.

En choisissant des écrans dotés d’une résolution supérieure et d’un champ de vision élargi, HP a véritablement mis l’emphase sur l’affichage – un critère qui séduira sans doute les amateurs plutôt sensibles sur ce aspect technique.