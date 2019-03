Fiera Capital hausse son actif sous gestion

MONTRÉAL – Le gestionnaire de portefeuille montréalais Fiera Capital a rapporté vendredi un actif sous gestion de 136,7 milliards $ au 31 décembre 2018, en hausse de 6 % sur 12 mois.

Fiera Capital «affiche d'excellents résultats tant pour le trimestre que pour l'exercice, et ce, malgré la conjoncture hostile des marchés à la fin de 2018», a fait savoir Jean-Guy Desjardins, le président du conseil et chef de la direction.

L’entreprise montréalaise a enregistré une perte nette de 1,6 million $ pour le quatrième trimestre de 2018, comparativement à une perte de 0,8 million de dollars pour la période correspondante de 2017.

Pour l'exercice financier 2018, Fiera Capital a enregistré un résultat net attribuable aux actionnaires de 5 millions $ ou 0,05 $ par action de base et dilué comparativement à 10,7 millions $ ou 0,13 $ par action de base et 0,12 $ par action diluée en 2017.

Les revenus ont atteint 540 millions $, en hausse de 18 % ou 81,2 millions $ sur 12 mois. Pour le quatrième trimestre de 2018, les produits ont bondi de 11 %, à 157 millions $.

Par ailleurs, Fiera Capital poursuit son expansion en acquérant Integrated Asset Management (IAM), un gestionnaire indépendant d'investissements alternatifs dont le siège est à Toronto.

«Cette acquisition consolide et diversifie la plateforme de prêts privés alternatifs de Fiera Capital, grâce à un apport considérable lié à la dette privée et à une expansion de notre plateforme d'investissement immobilier», a souligné John Valentini, président et chef de la direction, Placements privés alternatifs, Fiera Capital.