Grand-papa gaga

Désormais à la retraite, Michel Côté a tout le temps qu’il désire pour s’occuper de sa famille. D’autant plus que le comédien est devenu grand-papa pour la troisième fois en septembre dernier avec la naissance de Françoise, le premier enfant de son fils Maxime Le Flaguais et sa conjointe Caroline Dhavernas.

« On est allés à Toronto deux fois voir notre petite Françoise, parce que Caroline tournait la troisième saison de Mary Kills People là-bas. On va garder aussi les deux autres petits pour donner un break aux parents. », raconte-t-il, croisé au bras de son épouse Véronique Le Flaguais lundi dernier à la première du film The Hummingbird Project.

Comblé par son clan, le comédien de 68 ans n’a donc toujours pas l’intention de reprendre le boulot de sitôt.

« C’est une retraite bien méritée. La vie est belle. On est en vacances » se réjouit-il.