Guide pratique pour amasser sa mise de fonds

La saison des REER vient tout juste de se terminer.

Pour certains, cela a été un moment propice à la réflexion. À la lumière de votre situation financière, vous songez peut-être à entamer de grands projets de vie. Vous vous sentez enfin prêt à concrétiser une initiative, comme l’achat d’une maison.

Vous êtes impatient d’accéder à la propriété, vous avez un revenu stable et surtout, de bonnes habitudes d’épargne?

Voici quelques pistes qui vous aideront à amasser la mise de fonds suffisante pour faire le grand saut!

Il n’est jamais trop tard pour commencer à épargner! D’ailleurs, l’épargne automatique au Fonds de solidarité FTQ est de loin le moyen le plus facile et efficace pour cotiser à votre REER+ et réaliser votre ambition de devenir propriétaire.

*Selon la proposition du nouveau budget fédéral, le montant maximal à retirer par personne pour le RAP passerait de 25 000$ à 35 000$. Cette mesure serait applicable dès l'automne 2019.