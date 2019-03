MARTINSVILLE, Virginie | Mario Gosselin, aujourd’hui propriétaire d’une écurie en Série Xfinity, connaît bien le circuit de Martinsville pour y avoir couru dans la série des Camionnettes à deux reprises en 2010.

« Ce n’est pas compliqué, décrit-il, c’est une piste d’un demi-mille avec deux lignes droites quand même rapides et deux virages en U. L’important, c’est de bien gérer la circulation, de ménager ses freins et ses pneus.

« Ça ne donne rien de partir en fou, dit l’ex-pilote âgé de 47 ans. Plusieurs l’ont appris dans le passé. Il faut une voiture en bon état à la fin pour espérer remporter la victoire. »

Le meilleur conseil qu’il peut donner à son jeune compatriote, originaire de la Beauce comme lui, c’est d’ailleurs de faire preuve de patience.

Cinq ou six tours

Gosselin ne doute pas du potentiel de Lessard. Au contraire, il est persuadé de sa réussite dans les années à venir.

« Il a tout un talent, déclare Gosselin. Il n’y a aucun doute là-dessus. Et quand tu as du talent, tu peux te sentir à l’aise sur n’importe quel type de piste. Je suis convaincu qu’après cinq ou six tours, il va prendre son rythme et commencer à faire sa marque pendant la course. Je ne suis pas inquiet. »

Pour s’imposer à Martinsville, il ne faut certes pas faire dans la dentelle. Vraiment pas.

« Raphaël va le réaliser rapidement, de prétendre Gosselin. Ça brasse, surtout quand la fin est proche. Il devra sortir ses gants de... boxe. Mais, là encore, il est capable de se défendre. Il l’a démontré depuis quelques années. »

Parmi les 15 premiers

Selon Gosselin, il ne faut pas s’attendre à des miracles, malgré le coup de volant exceptionnel du jeune pilote de 17 ans.

« Une place parmi les 15 premiers serait un bel accomplissement pour lui, dit Gosselin.

C’est sa première expérience en Camionnettes et sa première participation à Martinsville, ne l’oublions pas. Regardez ceux qui dominent le NASCAR aujourd’hui, ils sont tous passés par là.

« À ce que je sache, Kyle Busch n’a pas gagné à ses premières courses. »

Vérification faite, à sa première épreuve dans la série des Camionnettes, en août 2001 au Indianapolis Raceway Park, Busch a rallié l’arrivée à la neuvième place. Il a toutefois savouré la victoire à son huitième départ en 2005 à Charlotte.

Incidemment, Busch a inscrit la 200e victoire de sa carrière toutes catégories en NASCAR quand il a remporté l’épreuve de Fontana dimanche dernier. Il paradait ainsi dans le cercle du vainqueur pour la 53e fois en Coupe Monster Energy. Il compte aussi 94 gains en Série Xfinity et 53 en Camionnettes.

Fellows, l’exception

À part Gosselin, ils sont quatre autres pilotes canadiens à compter 15 départs ou plus dans la série des Camionnettes. Le meneur est l’Ontarien Randy MacDonald qui a disputé 94 courses échelonnées entre 1996 et 2007.

L’Albertain Cameron Haley, qui n’a pas couru depuis 2016 après avoir disputé deux saisons complètes, est deuxième au tableau avec 49 départs à sa fiche. Il sera d’ailleurs rejoint par son compatriote Stewart Friesen (48) samedi à Martinsville. L’autre est J.R. Fitzpatrick avec 16.

Enfin, le dernier à occuper cette liste, et certes le plus connu, est Ron Fellows (15 départs) qui demeure le seul représentant de l’unifolié à avoir gagné une course de Camionnettes. Exploit qu’il a réalisé à deux reprises (1997 et 1999) sur le circuit routier de Watkins Glen, dans l’État de New York.