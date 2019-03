Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Réchauffé de Mononc’ Serge

Mononc’ Serge présente presque que seulement du « réchauffé » dans ce nouvel opus. Effectivement, l’album qui porte le titre de Réchauffé comprend 16 nouvelles versions de vieilles chansons de l’auteur-compositeur-interprète. On y retrouve entre autres Les cochons, Tout l’monde se crisse de Mononc’ Serge, La maladie du préjugé et Requiem pour la marde. Mononc’ Serge nous offre quand même deux chansons inédites, dont un hommage au Colonel Sanders. Bonne écoute!

Sorti le 22 mars

Je sors

Cinéma

Le projet Hummingbird

Deux cousins se lancent dans une aventure folle, celle de connecter le Kansas et le New Jersey à l’aide d’une ligne de fibre optique dans le but de gagner du temps sur les transactions à la bourse. Ils se feront mettre plusieurs bâtons dans les roues entre par leur ancienne patronne.

Sorti le 22 mars

Cinéma

Tenir tête

La bipolarité et la dépression sont abordées dans ce documentaire de Mathieu Arsenault. Louis, un ancien batteur dans un groupe de musique, Frédérique, une photographe, et Mathieu Arsenault, lui-même, témoignent dans ce long métrage. Les trois ont vécu des psychoses et la dépression et souhaitent en parler pour éliminer les préjugés qui tournent autour de la maladie mentale. Les protagonistes sont aujourd’hui en pleine possession de leurs moyens ce qui envoie un message d’espoir.

Ce soir à 19h30 au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Cinéma

Amanda

David, 24 ans, se retrouve du jour au lendemain avec la charge de sa nièce de 7 ans, Amanda, en raison du décès de la mère. La vie du jeune homme est alors un peu chamboulée puisque ce dernier vivait au jour le jour en jonglant avec différents petits boulots.

Sorti le 22 mars

Improvisation

Match des étoiles de la LNI

La crème des joueurs de la LNI cette saison s’affrontera ce soir au Club Soda. Sophie Caron, LeLouis Courchesne, Marie-Ève Morency, Pier-Luc Funk, Joëlle Paré-Beaulieu, Mathieu Lepage, Pascale Renaud-Hébert et Arnaud Soly seront sur scène pour une soirée de divertissement garanti. Émile Bilodeau interprétera l’hymne de la LNI pour l’occasion.

Ce soir à 19h au Club Soda, 1225 boulevard Saint-Laurent

Musique

José Gonzalez & The String Theory

L’artiste suédois José Gonzalez bien connu pour sa musique indie-folk sera de passage à Montréal ce soir pour présenter ses plus grands succès. Il sera accompagné de l’orchestre The String Theory, un collectif basé à Berlin et à Göteborg.

Ce soir à 20h à la Maison Symphonique, 1600 rue Saint-Urbain

Je reste

Télé

Une place pour eux

Ce documentaire de Sabrina Hammoum aborde la question de la place des enfants qui ont des difficultés d’apprentissage et de comportement dans les écoles. Pour se faire, le public est invité à entrer à l’école Saint-François à Québec pour y observer le quotidien des professeurs et éducateurs.

Ce soir à 21h sur Unis TV

Jeu de société

L’Agent Jean: le jeu - Le Castor en cavale

L’Agent Jean est un personnage très populaire auprès des jeunes. Tellement que le Scorpion Masqué a décidé de faire un jeu avec le protagoniste. Les joueurs, qui incarnent chacun un agent, doivent contrecarrer les plans du machiavélique Castor. Le jeu s’adresse aux enfants de 7 ans et plus.

Sorti le 22 mars

Télé

Buffet froid

Un jeune Gérard Depardieu est le personnage principal de ce film sorti en 1979. Alphonse Tram voit plusieurs personnes de son entourage éloigné tué. Le tout semple plutôt surréaliste. Cette comédie dramatique avait remporté le César du Meilleur scénario original ou adaptation en 1980.

Ce soir à 20h à StudioCanal