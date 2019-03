MARTINSVILLE, Virginie | Raphaël Lessard a effectué une entrée prometteuse dans la série des Camionnettes de NASCAR en réalisant vendredi le neuvième temps le plus rapide lors des essais libres au circuit de Martinsville, en Virginie.

Le jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce n’a pas tardé à apprivoiser son nouvel environnement en améliorant ses résultats tout au long de la journée.

Il a parcouru le tracé ovale d’un demi-mille en 20,035 s, concédant à peine 116 millièmes de seconde au détenteur de la position de tête provisoire, son coéquipier Todd Gilliland (19,919 s) au sein de l’écurie Kyle Busch Motorsports (KBM).

Le seul autre Canadien parmi les 38 participants, Stewart Friesen (19,965 s), a lui aussi impressionné en réalisant le deuxième meilleur temps des essais libres.

« C’est le côté professionnel »

« Ce fut une journée tellement plaisante que j’aurais souhaité qu’elle se prolonge pendant plusieurs heures, raconté Lessard à sa sortie de voiture. Là, je sens que j’ai franchi une autre étape.

« C’est le côté professionnel et j’adore ça. Je réalise que je suis à ma place en Camionnettes. D’autant plus que mon équipe s’est montrée très encouragée par ma première sortie. »

Lessard, âgé de 17 ans, en était vendredi à ses tout premiers tours de roue dans la série des Camionnettes Gandor Outdoors, décrite comme la troisième division majeure du NASCAR. Qui plus est, il n’avait jamais roulé sur l’exigeant circuit de Martinsville.

« On a encore des améliorations à apporter pour la séance de qualifications de demain [samedi], a-t-il ajouté, mais je suis convaincu que j’aurai dans les mains une camionnette encore plus performante pour la course. »

Son dernier tour a été obtenu en mode « qualifications », quand ses mécanos ont apporté quelques ajustements audacieux qui ne seront pas appliqués pour la course.

Photo AFP

Devant Busch !

Lessard a devancé de grosses pointures dont Kyle Busch, qui s’est contenté du 17e rang. Ce grand ténor du NASCAR n’a sans doute pas poussé son bolide au maximum, en sachant que c’est la course qui compte !

Busch, faut-il le rappeler, a remporté la victoire à ses deux derniers départs dans la série des Camionnettes.

Le départ de l’épreuve de 250 tours est prévu pour 14 h samedi. Plus tôt, la séance de qualifications, répartie en trois étapes, s’amorcera à 10 h 40. Les 24 plus rapides seront autorisés à participer à la deuxième ronde, après quoi on retiendra les 12 plus rapides qui se disputeront la position de tête.

« Bien des gens me recommandent de jouer de prudence pendant la course, a souligné Lessard. Ceux qui gagnent des courses à Martinsville sont ceux qui ménagent le plus leur voiture. Je vais tenter de les écouter... »

À 17 ans et un peu moins de huit mois, Lessard sera le 2e pilote québécois le plus jeune de l’histoire à participer à une course de la série des Camionnettes de NASCAR. Il a été précédé par Alex Guénette qui avait obtenu son premier départ à Mosport, en Ontario, à 17 ans et quatre mois en septembre 2013.

Les Québécois en Camionnettes NASCAR

Raphaël Lessard sera le dixième pilote québécois, samedi à Martinsville, à prendre le départ d’une épreuve de la Série des Camionnettes de NASCAR. Mario Gosselin (47 participations) et Jacques Villeneuve (7), le fils de Gilles, sont les meneurs à ce chapitre. À ce jour, Alexandre Tagliani et Andrew Ranger, tous deux cinquièmes au circuit routier de Mosport, en Ontario, se partagent le meilleur résultat, qu’ils ont obtenu en 2015 et 2014 respectivement.