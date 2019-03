La partie gratuite de Legault

Mais François Legault, lui, a le luxe de dépenser plus que ce qu’il avait promis. Il faut le faire ! Il peut à la fois remercier l’ex-argentier libéral Carlos Leitao et la bonne tenue de l’économie. Ainsi, il a fait pleuvoir des milliards en santé, en éducation et dans les infrastructures. On ne peut pas vraiment s’en plaindre, surtout que, contrairement à Justin Trudeau, tout ça est fait en respectant l’équilibre budgétaire.