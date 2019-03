Le budget de Marguerite

La CAQ a déposé hier un budget qui va dans le sens du respect de ses engagements. Un budget où l’argent sort à flots. Parmi tous les gros montants annoncés, il faut reconnaître ce qui apparaît comme la priorité des priorités : les aînés. Marguerite Blais pourra dire qu’elle n’est pas revenue en politique pour rien. Elle a gagné son pari.

Soyons honnêtes, rarement un ministre des Finances n’aura eu un exercice aussi facile pour son premier budget. Pour cela, il peut dire merci à Carlos Leitao qui a laissé les finances dans un état remarquable. Éric Girard a eu l’élégance de le mentionner clairement dès les premières lignes de son discours du budget.

Pour le premier budget dans l’histoire du parti, la CAQ a réussi à imprimer sa marque. Les sommes dévolues à l’éducation reflètent ce que François Legault décrit comme une obsession personnelle. La CAQ présente un plan sur la hausse du niveau de vie par l’accroissement de la productivité : tout à fait dans le discours de ce parti.

Contribuables

Personnellement, je me serais attendu à un plus grand retour aux contribuables. On se contente des baisses de taxes scolaires déjà annoncées. Les surplus budgétaires sont pourtant le reflet d’un gouvernement qui vient chercher trop d’argent dans nos poches.

Évidemment, une fois l’argent rendu dans les coffres de l’État, fonctionnaires et lobbyistes ne manqueront pas de suggestions pour tout dépenser. Un jour, il faudra penser au fardeau exagéré de nos impôts et taxes. Déception.

Les aînés

Il faut quand même applaudir un coup de barre pour les aînés. Si un gouvernement parvient à faire une vraie différence dans des dossiers comme le maintien à domicile et les CHSLD, il y aura vraiment de quoi se réjouir.

Avant de célébrer le fait de voir le Québec réinvestir pour les aînés, la santé ou l’éducation, il faut se souvenir des expériences passées face à l’ampleur des sommes réinvesties en une seule année. Pourquoi ? Parce que j’ai tellement peur de voir une tranche importante de ces sommes ne jamais se rendre à destination.

C’est facile de réinvestir de gros montants quand il y a de la marge de manœuvre. C’est pas mal plus difficile de suivre la trace de cet argent pour s’assurer qu’il fera une différence sur le terrain. Ils seront nombreux le long du parcours à vouloir grossir leur paye, améliorer les bureaux de la commission scolaire ou embaucher quelques cadres supplémentaires.

C’est là que nous pourrons juger les qualités de gestionnaires des gens de la CAQ. En matière de gestion, rien n’est aussi difficile que d’aiguiller des sommes dans une bureaucratie pour qu’elles se rendent véritablement à la base, là où se trouvent les besoins.

L’éducation

La CAQ poursuit l’effort amorcé il y a deux ans en éducation. L’éducation n’avait jamais été une vraie priorité au Québec et nous avons décidé collectivement de renverser la vapeur. Investir dans de meilleurs services comme dans les bâtiments négligés. Il fallait garder le cap.