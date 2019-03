Rien de mieux pour appeler le printemps qu'un bon verre de rosé! Celui-ci nous vient de la douce région du Var, près de Vidauban, plus exactement. Le domaine d’Astros a vu se succéder de nombreuses familles depuis plus de 800 ans. Des chevaliers du Templier au 12e siècle, en passant par ceux de Malte, le domaine appartient aujourd’hui à la famille marseillaise Maurel. On dit surtout qu’il y a toujours eu de la vigne à Astros! Mais au-delà du lieu magnifique et de son histoire prenante, on y fait du vin. Des vins produits par le domaine, le rosé est de loin le plus intéressant. L’excellent 2018 vient de faire son apparition sur les tablettes de la SAQ. De couleur saumonée et aux reflets gris, il offre un nez tout en subtilité : des notes de barbe à papa aux fraises, d’agrumes et de fleur. La bouche est sapide et affiche un fruité généreux. Bien sec, il est doté d’une acidité fine et laisse une impression de fruits rouges agréable. Un vin rempli de soleil qui nous fera vite oublier la neige et la gadoue de l’hiver.

Vieux Château d'Astros 2018, Côtes de Provence, France

18,35 $ - Code SAQ 10790843 – 13 % - 1,9 g/l

** 1/2 $$