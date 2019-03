Le prix de la fumisterie

Le budget déposé mardi par Ottawa était ouvertement électoraliste. C’était prévisible. C’est une manière de faire oublier les ratés d’un gouvernement et d’acheter des votes. Le terme « électoraliste » n’est donc qu’un euphémisme destiné à occulter le caractère corrupteur de cet exercice.

En 2015, l’enfant chéri des médias se revendiquait, entre autres, progressiste, féministe, écologiste et multiculturaliste. Il promettait un gouvernement transparent et intègre. Il a gagné les élections à coups de formules ronflantes et de photos savamment mises en scène. Mais comme tout mensonge, son vernis ne résiste pas à l’épreuve du temps.