Le retour des sourires

À pareille date l’an passé, il y avait une ambiance morose pour la traditionnelle photo d’équipe, la deuxième et dernière de la saison. Au mois de mars 2018, le Canadien se battait afin d’augmenter ses chances pour la loterie en vue du prochain repêchage.

On parlait des Rasmus Dahlin, Andreï Svechnikov, Filip Zadina, Brady Tkachuk, Quinn Hughes, mais encore très peu de ce centre originaire de la Finlande avec un nom difficile à retenir, Jesperi Kotkaniemi.

Un an plus tard, Kotkaniemi se retrouvait au cœur de ce portrait d’équipe, celui qui restera sur les murs pour immortaliser la campagne 2018-2019. Si Kotkaniemi a le sourire au visage depuis le jour du repêchage à Dallas, il n’était pas le seul à montrer ses dents pour la photo d’équipe.

« Nous connaissons une meilleure saison que l’an dernier, alors l’ambiance est meilleure, a logiquement dit Claude Julien après un entraînement optionnel sur la glace du Centre Bell. Les gars croient en eux. Nous sommes dans la course pour les séries, tandis que l’an dernier, nous étions déjà éliminés. »

« Tout le monde était dans un bon état d’esprit, il y avait beaucoup de sourires, a renchéri l’ailier Andrew Shaw. C’est bon pour la photo. Toutes les familles étaient là, c’est le fun de voir les enfants à l’aréna. »

En plus de la classique photo d’équipe avec les joueurs et tout le personnel, il y a également eu un portrait encore plus grand avec les enfants et conjointes.

L’espoir renaît

Dans la course aux séries, le CH a fait un bond important en signant deux victoires d’affilée contre les Flyers et les Islanders en plus de profiter de deux revers des Blue Jackets de Columbus face aux Flames à Calgary et aux Oilers à Edmonton.

Le Tricolore a ainsi repris l’exclusivité de la deuxième place comme équipe repêchée pour les séries avec 85 points, soit un de plus que les Blue Jackets. Les Hurricanes de la Caroline, les rivaux de dimanche à Raleigh, occupent toujours la première place d’équipe repêchée avec 87 points et une rencontre en main.

« Ça peut changer rapidement, a souligné Brendan Gallagher. À nos deux derniers matchs, nous avons joué comme nous le voulons et récolté quatre gros points. Nous avons aussi reçu de l’aide. Il faut trouver des façons d’apprécier cette course pour les séries. C’est une chaude lutte. Avant cette semaine, nous ressentions probablement trop la pression et nous n’arrivions pas à jouer comme nous le souhaitions. J’espère maintenant que nous maintiendrons le même rythme jusqu’à la fin. »

« Ça fait du bien, il n’y a pas de doute, a poursuivi Julien. Nous sommes beaucoup mieux placés aujourd’hui que nous l’étions en début de semaine. Nous avons retrouvé une place pour les séries. Mais nous réalisons aussi qu’il restera encore beaucoup de travail. Ça ne sera pas facile, ce sera corsé jusqu’à la fin. »

À l’image de Gallagher et de Julien, Shaw se réjouissait de la remontée des siens au classement, mais il demeurait aussi bien calme.

« C’est positif, mais Columbus est directement en arrière, a rappelé le numéro 65. Nous ne sommes pas trop loin de la Caroline, alors on va continuer de pousser fort, un match à la fois et on va s’assurer d’être prêts pour chaque match. C’est du hockey de séries. Si on a cette mentalité, on va se placer en bonne position. »

Price, le choix logique

Auteur d’un jeu blanc face aux Islanders, son quatrième de la saison, Carey Price sera le gardien partant pour la visite des Sabres à Montréal. Fidèle à ses habitudes, Julien a refusé de dévoiler ses plans pour la série de deux rencontres en deux soirs, face aux Sabres et aux Hurricanes à Raleigh.

« Un match à la fois, a répété Julien. Je ne peux pas répondre plus que ça. Même si c’est cliché, je ne sais pas ce qui arrivera au prochain match. Je ne peux donc pas m’avancer pour dimanche. Contre les Sabres, il y a toutefois de grandes chances de voir Carey ! »

Et il y aura aussi d’immenses chances de revoir Price en Caroline. Julien n’a tout simplement pas le choix, il doit miser sur son meilleur gardien.