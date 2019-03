26e Hop ! Le Sommet du commerce de détail, le Conseil québécois du commerce de détail est sans conteste l’événement annuel le plus important du secteur du commerce de détail au Québec. On a profité de l’occasion pour souligner l’excellence et l’apport indéniable de détaillants lors de la Soirée hommage aux détaillants. Les lauréats de cette année sont Ameublements Tanguay, A. Setlakwe Ltée et Canadian Tire.

Photos Philippe Manh Truong Nguyen

Léopold Turgeon, PDG du Conseil québécois du commerce de détail, 3e à gauche, est entouré des lauréats Jean Falcon, Canadian Tire, Réjean Trottier, Canadian Tire, Margo Setlakwe, A. Setlakwe Ltée, Louise Setlakwe, A. Setlakwe Ltée et Charles Tanguay, Ameublements Tanguay.

Luc Langevin, Cascades, est en compagnie de Céline Blanchet, présidente du CA du CQCD et V.-P. Affaires corporatives et développement stratégique chez DeSerres, Linda Goulet, Panda, Charles Malo, de Cascades, et Serge Lavalée, de Jobillico.

Le sommet a réuni plus de 1300 personnes. Ponora Ang, Fasken, est accompagné de Michel Leclair, Vidéotron, Tania Fodor, Interac, Marie-Andrée Boutin, Cominar, Jean-François Grenier, Groupe Altus, et Karine Fournier, de Fasken.

Québecor est un fier partenaire de l’événement. Jean-Stéphane Tremblay, Meubles South Shore, est en compagnie de Karl Berthomé, Québecor, Marisa Tozzi, Québecor, Ichrak Zahar, Ameublements Tanguay, Pierre-Alain Delorme, Fibre noire, et Philippe Gagné, aussi de Fibre noire.

L’équipe de Desjardins est en compagnie de son mentoré d’Adopte inc. Dans l’ordre habituel, on voit Céline Juppeau, Kotmo, Jean-Yves Bourgeois, Desjardins, Lynda Coache, Desjardins, Pierre-Olivier Drouin, Firebarns, et Gérald St-Aubin, Desjardins.

Le conférencier de l’entreprise Bestseller, Søren Gundtoft Johansen, 3e de la gauche, est entouré des membres de L’équipe d’Orckestra, Oskar Lauritzen, Jean-Walter Guillery, Frank Kouretas, Vincent Trépanier et Louis Fournier.