L’étoile de Québec pâlit

Reflet du déficit d’influence de Régis Labeaume auprès du gouvernement Legault, le premier budget caquiste fait la part belle au troisième lien, sans dénouer l’impasse de financement du tramway, projet prioritaire du maire.

On pouvait s’y attendre, et ce budget le confirme : le vent a tourné et la capitale nationale n’a plus l’oreille attentive dont elle jouissait depuis plus d’une décennie, sous le règne libéral. C’est loin d’être une bonne nouvelle, sachant toute l’importance que revêt Québec, dont l’apport économique pour toute la région est indéniable.

Ainsi, même s’il dispose d’une bonne marge de manœuvre, et que le fédéral a augmenté les fonds disponibles, le gouvernement Legault n’a toujours pas bouclé le financement du projet de transport structurant de Québec. Il est toutefois parvenu à dénicher 325 M$ pour le troisième lien.

L’an dernier, les libéraux avaient mis le tramway et le trambus de Québec, identifiés comme ambitieux et prioritaires, sur la voie rapide. En ce qui concerne le troisième lien, ils avaient statué sur la nécessité d’un consensus régional, évoquant une mince capacité de payer, compte tenu des investissements en infrastructure prévus pour les 10 prochaines années.

Sous un gouvernement caquiste, on assiste au phénomène inverse. Le tramway de Québec devra toujours attendre un dénouement des chicanes entre le fédéral et le provincial. Le contentieux sur le financement du projet demeure entier, signe que la volonté n’est pas au rendez-vous.

Le troisième lien propulsé

Quant au troisième lien, dans lequel des centaines de millions de dollars sont dilapidés, il est propulsé à l’étape suivante, peu importe si on n’a pas encore déterminé la pertinence du projet par rapport au besoin.

Certes, on avait aussi pesé sur l’accélérateur pour le tramway, mais pas au point de se rendre à l’étape des plans et devis. Puis, les impacts potentiels d’un système de transport structurant n’ont rien en commun avec celui de l’ajout d’un pont ou d’un tunnel pour le fleuve.

Pas plus tard qu’en décembre dernier, le deuxième grand argentier du gouvernement du Québec, Christian Dubé, avait pourtant affirmé que le troisième lien « n’était pas certain, tant qu’on n’aurait pas les études pour le faire ».

Il fallait démontrer la faisabilité et les coûts, avait-il statué. En voulant aller trop vite, le gouvernement s’éloigne dangereusement de ces bons principes du gestionnaire rigoureux.

Affirmations aberrantes

Selon le budget, la réalisation du troisième lien « réduira la congestion sur la Rive-Sud et le kilométrage parcouru ».

Ce sont là des affirmations aberrantes, sachant qu’elles ne s’appuient sur aucune étude scientifique, et que les trois quarts des utilisateurs des ponts habitent dans l’ouest de Lévis et travaillent dans l’ouest de Québec. Au moins, on admet ici que le troisième lien s’adresse à la Rive-Sud.

Le gouvernement fait encore une fois fi du fait que toutes les études scientifiques démontrent que l’ajout de liens routiers ne permet pas de régler les problèmes de congestion, encourageant plutôt une demande supplémentaire.

Mais qu’importe les faits, la raison et le gaspillage de fonds publics. Les caquistes n’en démordent pas : on l’a promis, on va le faire.