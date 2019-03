Mes souvenirs me rendraient-ils trop sensible?

Jeune, j’ai été confrontée à certains abus dans ma famille, et ça m’a marquée. Je suis en couple avec un homme à qui on n’impose rien qu’il n’a pas voulu. Je me sens donc en sécurité. Nous avons deux filles et notre part à chacun dans leur éducation a servi à les rendre humanistes en même temps que compétitives. En conséquence, elles sont inscrites dans les arts dispensés par l’école, mais aussi dans les sports demandant un certain tonus. Rendues à 9 et 11 ans, elles réussissent bien dans tout ce qu’elles entreprennent et nous en sommes fiers. Ce sont deux jeunes filles ouvertes qui ont beaucoup d’amis et qui vont certainement faire leur chemin avec plus d’aisance et de facilité que moi.

La raison pour laquelle je vous écris, c’est que l’autre jour, j’ai surpris une conversation entre ma plus vieille et une de ses amies qui joue au tennis avec elle. Tout en se racontant leur pratique de la veille, elles faisaient allusion à l’intérêt que portait leur entraîneur à une de leurs collègues, et ajoutaient en termes plus ou moins explicites qu’il entretiendrait une relation avec elle. Ça m’a scié les jambes.

Mon conjoint, à qui j’en ai glissé un mot, a pris ça avec un grain de sel, soulignant qu’il les avait déjà entendues dire que ce garçon plaisait à plusieurs filles de son groupe et que, selon lui, ce genre de lubie étant fréquente chez les préados, il ne fallait pas y accorder trop d’importance. Depuis, ça me trotte quand même dans la tête. Avec tout ce qui s’est écrit sur les entraîneurs sportifs qui ont abusé de jeunes athlètes dans le passé, ça m’inquiète. Ai-je raison ?

Mère à plein temps

On n’est jamais trop prudent en semblable matière et même si votre mari n’a pas tort dans son évaluation des jeunes filles de cet âge face à un homme qui semble titiller leur sexualité naissante, il importe de bien s’assurer que tout ça n’est que le fruit de leur imagination débordante et n’a aucune assise dans le réel. Il faut revenir sur le sujet avec votre fille, en présence de votre conjoint afin d’équilibrer les points de vue, pour vérifier les fondements de ce que vous avez entendu. Et si le moindre doute persiste encore, il faudra en avertir la direction de l’institution pour qu’elle fasse enquête dans les meilleurs délais.