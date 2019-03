Pointe-à-Callière: trois semaines de plus pour l'exposition La petite vie

L'univers de La petite vie continuera d'occuper une place de choix à Pointe-à-Callière tout le mois d'avril. La durée de l'exposition consacrée à la comédie la plus populaire du petit écran québécois a été prolongée jusqu'au 28 avril, a annoncé le musée montréalais dans un communiqué.

D'abord présentée avec grand succès il y a quelques années au Musée POP de Trois-Rivières, l'initiative devait être offerte jusqu'au 7 avril prochain à Pointe-à-Callière.

Les visiteurs auront donc trois semaines additionnelles pour découvrir ou apprécier une fois de plus certains des décors originaux de l'émission qui a fêté ses 25 ans en 2018.

Grâce à cette exposition, il est possible de s'asseoir dans la voiture de la famille Paré et même de prendre place, debout, dans le lit de Popa et Moman.

En plus de pouvoir regarder des extraits marquants de La petite vie et doubler certaines scènes, les plus braves peuvent essayer la montre menteuse de Réjean et danser la bamba avec Rénald.

Outre cette exposition, Pointe-à-Callière offre actuellement la chance de poser les yeux sur plus de 1000 objets originaux de la planète grâce à Dans la Chambre des merveilles. L'an dernier, le musée montréalais a accueilli 527 216 visiteurs, un record.