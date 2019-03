Quand le cœur s’emballe pour un rien

Je suis une femme d’un certain âge, pour ne pas dire d’un âge certain, et j’ai toujours eu une excellente santé. J’ai enterré deux maris et j’ai toujours réussi à repartir en neuf par la suite. Même mes enfants disent à la ronde que je vais les enterrer tous. Malgré les pressions de certains proches qui craignent pour ma sécurité, je me suis toujours entêtée à rester dans ma maison et à prendre soin de mon jardin.

Mais voilà que pendant la période des Fêtes, à deux reprises, je me suis réveillée alors que j’étais étendue par terre à côté de mon lit. Je n’avais pas eu conscience de m’être levée pour quelque raison que ce soit. Depuis ce temps, on dirait que je dors seulement d’un œil. Ce qui fait que je me réveille le matin aussi fatiguée que lorsque je me suis couchée. À tout bout de champ mon cœur s’emballe et je dois m’asseoir pendant plusieurs minutes avant qu’il ne retrouve son rythme normal. Comme je ne veux pas inquiéter mes enfants avec ça, j’aime me faire croire que c’est juste une anxiété passagère. J’apprécierais que vous me donniez votre avis sur mon cas.

Une mamie

Je serais votre fille que je vous en voudrais de ne m’avoir rien dit. Mon conseil sera direct : voyez votre médecin au plus tôt. Angoisse ou problème cardiaque, on ne blague pas avec ça.